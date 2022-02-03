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Кубок Испании

«Бетис» разгромил «Реал Сосьедад» и пробился в кубковый полуфинал

03 Февраля 2022 • 23:56 Комментировать
Реал Сосьедад
0:4
Бетис
окончен

Четвертьфинальный матч  Кубка Испании, в котором «Реал Сосьедад» принимал «Бетис», на удивление получился в одни ворота, причем баски на своем поле потерпели фиаско. Мигель Хуанми забил по мячу в начале каждого тайма, а в концовке гол Виллиана Жозе с пенальти и удар Айтора Руибаля с игры сделали счет 4:0.

Напомним, что совсем скоро «Бетис» сыграет против «Зенита».

Протокол игры  
Реал Сосьедад 0:4Бетис
  12'Хуанми Мигель (0:1)
  57'Хуанми Мигель (0:2)
  83'Виллиан Жозе (0:3)
  87'Руибаль Айтор (0:4)
Ремиро АлехандроСальдуа Хосеба   82'Ариц ЭлустондоЛе Норман РобенМуньос АйхенГевара Андер  46' (Субименди Мартин (  46') Мерино МикельЯнузай Аднан  73' (Сорлот Александр (  73') Сильва Давид  73' (Рафинья Алькантара (  73') Оярсабаль МикельИсак Александр  83' (Порту Кристиан (  83')
Запасные: Рико ДиегоСубельдия ИгорГоросабел АндониИльяраменди АсьерГуриди ХонАйеса ГайзкаПачеко Хон
Силва РуиСабали ЮссуфБартра Марк   38'Виктор РуисМорено АлексГонсалес ЭдгарКарвалью ВилльямКаналес Серхио  88' (Хоакин Санчес (  88') Фекир Набиль  88' (Родри Родриго (  88') Хуанми Мигель  77' (Руибаль Айтор (  77') Иглесиас Борха  66' (Виллиан Жозе (  66')
Запасные: Роблес ЖоэльМиранда ХуанБельерин Эктор
03 февраля. Стадион "Reale Seguros Stadium".

 

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Бетис Реал Сосьедад
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окончен Реал Сосьедад 0:4 Бетис 2.10 3.40 3.60
Идет 45 минута Атлетик Б 0:0 Реал Мадрид 2.80 3.30 2.60
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03 Февраля
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