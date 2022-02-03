«Бетис» разгромил «Реал Сосьедад» и пробился в кубковый полуфинал

Четвертьфинальный матч Кубка Испании, в котором «Реал Сосьедад» принимал «Бетис», на удивление получился в одни ворота, причем баски на своем поле потерпели фиаско. Мигель Хуанми забил по мячу в начале каждого тайма, а в концовке гол Виллиана Жозе с пенальти и удар Айтора Руибаля с игры сделали счет 4:0.
Напомним, что совсем скоро «Бетис» сыграет против «Зенита».
Протокол игры
|12'Хуанми Мигель (0:1)
|57'Хуанми Мигель (0:2)
|83'Виллиан Жозе (0:3)
|87'Руибаль Айтор (0:4)
Ремиро Алехандро•Сальдуа Хосеба • 82'Ариц Элустондо•Ле Норман Робен•Муньос Айхен•Гевара Андер 46' (Субименди Мартин ( 46') •Мерино Микель•Янузай Аднан 73' (Сорлот Александр ( 73') •Сильва Давид 73' (Рафинья Алькантара ( 73') •Оярсабаль Микель•Исак Александр 83' (Порту Кристиан ( 83')
Силва Руи•Сабали Юссуф•Бартра Марк • 38'Виктор Руис•Морено Алекс•Гонсалес Эдгар•Карвалью Вилльям•Каналес Серхио 88' (Хоакин Санчес ( 88') •Фекир Набиль 88' (Родри Родриго ( 88') •Хуанми Мигель 77' (Руибаль Айтор ( 77') •Иглесиас Борха 66' (Виллиан Жозе ( 66')
Запасные: Роблес Жоэль•Миранда Хуан•Бельерин Эктор
03 февраля. Стадион "Reale Seguros Stadium".
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