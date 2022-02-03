«Бетис» разгромил «Реал Сосьедад» и пробился в кубковый полуфинал

Четвертьфинальный матч Кубка Испании, в котором «Реал Сосьедад» принимал «Бетис», на удивление получился в одни ворота, причем баски на своем поле потерпели фиаско. Мигель Хуанми забил по мячу в начале каждого тайма, а в концовке гол Виллиана Жозе с пенальти и удар Айтора Руибаля с игры сделали счет 4:0.

Напомним, что совсем скоро «Бетис» сыграет против «Зенита».