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Кубок Испании

«Райо Вальекано» вышел в полуфинал Кубка Испании во второй раз в своей истории - в первый раз это было 40 лет назад

03 Февраля 2022 • 00:16 Комментировать
Райо Вальекано
1:0
Мальорка
окончен

«Райо Вальекано» переиграл в матче четвертьфинала Кубка Испании «Мальорку» и вышел в полуфинал Кубка Испании. Это всего лишь второй выход в полуфинал Кубка Испании для клуба - в первый раз такое случилось в сезоне 1981/1982, но тогда «Райо» так и остановился в полуфинале, проиграв хихонскому «Спортингу» (0:1, 0:3). В финале же того розыгрыша мадридский «Реал» все-таки одолел «Спортинг».

Также «Райо» - пятая команда в 21-м веке, которая вышла в полуфинал Кубка Испании в первый сезон после возвращения в Примеру. Ранее такие спортивные подвиги удавались «Рекреативо» в 2003 году, «Сарагосе» - в 2004, «Алавесу» - в 2017 и «Гранаде» - в 2020.

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Мальорка Райо Вальекано
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окончен Райо Вальекано 1:0 Мальорка 1.90 3.40 4.40
окончен Валенсия 2:1 Кадис 1.53 4.20 6.30
03.02  22:00 Реал Сосьедад ... Бетис 2.26 3.30 3.05
03.02  23:30 Атлетик Б ... Реал Мадрид 3.20 3.35 2.18
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