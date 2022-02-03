«Райо Вальекано» вышел в полуфинал Кубка Испании во второй раз в своей истории - в первый раз это было 40 лет назад

«Райо Вальекано» переиграл в матче четвертьфинала Кубка Испании «Мальорку» и вышел в полуфинал Кубка Испании. Это всего лишь второй выход в полуфинал Кубка Испании для клуба - в первый раз такое случилось в сезоне 1981/1982, но тогда «Райо» так и остановился в полуфинале, проиграв хихонскому «Спортингу» (0:1, 0:3). В финале же того розыгрыша мадридский «Реал» все-таки одолел «Спортинг».

Также «Райо» - пятая команда в 21-м веке, которая вышла в полуфинал Кубка Испании в первый сезон после возвращения в Примеру. Ранее такие спортивные подвиги удавались «Рекреативо» в 2003 году, «Сарагосе» - в 2004, «Алавесу» - в 2017 и «Гранаде» - в 2020.