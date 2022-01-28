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​Милитао сможет сыграть в ближайшем матче «Реала» из-за карточки в игре сборной Бразилии

28 Января 2022 • 10:10 Комментировать

В ночь с четверга на пятницу сборная Бразилии проводила гостевой матч против Эквадора. По ходу игры защитник «селесао» Эдер Милитао получил жёлтую карточку. Теперь футболист из-за перебора предупреждений вынужден пропустить отборочную игру против Парагвая, которая состоится в ночь со вторника на среду.

Как сообщает Marca, бразильская конфедерация футбола должна отпустить Милитао в расположение «Реала» досрочно. Таким образом, защитник сможет сыграть за клуб в четвертьфинале Кубка Испании против «Атлетика» из Бильбао. Этот поединок состоится в ближайший четверг, 3 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Бразилии Эдер Милитао
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