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Кубок Испании

​«Атлетик» выбил «Барселону» и теперь попал на «Реал»: результаты жеребьёвки

21 Января 2022 • 15:39 Комментировать

На следующий день после завершения всех игр 1/8 финала Кубка Испании состоялась жеребьёвка четвертьфинальной стадии турнира. «Атлетик», который в четверг выбил из розыгрыша Кубка «Барселону» (3:2 по итогам дополнительного времени), теперь сразится мадридским «Реалом». Игра пройдёт в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес».

Противостояние между «Реалом Сосьедад» и «Бетисом» тоже должно получиться горячим, ведь явного фаворита здесь нет.

Ещё две пары выглядят так: «Валенсия» - «Кадис», «Райо Вальекано» - «Мальорка».

Матчи 1/4 финала Кубка Испании пройдут уже скоро – в первый числах февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Валенсия Бетис Мальорка Кадис Атлетик Бильбао Реал Сосьедад Райо Вальекано
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