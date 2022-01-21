​«Атлетик» выбил «Барселону» и теперь попал на «Реал»: результаты жеребьёвки

На следующий день после завершения всех игр 1/8 финала Кубка Испании состоялась жеребьёвка четвертьфинальной стадии турнира. «Атлетик», который в четверг выбил из розыгрыша Кубка «Барселону» (3:2 по итогам дополнительного времени), теперь сразится мадридским «Реалом». Игра пройдёт в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес».

Противостояние между «Реалом Сосьедад» и «Бетисом» тоже должно получиться горячим, ведь явного фаворита здесь нет.

Ещё две пары выглядят так: «Валенсия» - «Кадис», «Райо Вальекано» - «Мальорка».

Матчи 1/4 финала Кубка Испании пройдут уже скоро – в первый числах февраля.