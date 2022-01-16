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Кубок Испании

Лопетеги ответил на обвинения игроков «Бетиса» в свой адрес

16 Января 2022 • 21:12 Комментировать

Дерби между «Бетисом» и «Севильей» в Кубке Испании закончилось скандалом – в субботу матч был прерван из-за поведения болельщиков, которые бросили трубу в полузащитника гостей Хуана Хордана.

После этого футболисты «Бетиса» выступили с обвинениями в адрес наставника «Севильи» Хулена Лопетеги – они утверждали, что тренер призывал своего подопечного сымитировать головокружение.

Сам испанский специалист ответил на эти слова после того, как поединок был доигран в воскресенье и завершился поражением его команды. «Прискорбно, что они так поступили. Это не Хордан бросал предметы с трибун, это не он подставлял свою логову под летящий объект, и это не он приостанавливал игру. Ему причинили вред, а встречу даже не удосужились перенести», - цитирует слова Лопетеги Todo Fichajes.  

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Севилья Хулен Лопетеги
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