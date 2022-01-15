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Кубок Испании

​Сын Зидана взял пенальти в кубковом матче

15 Января 2022 • 22:49 Комментировать
Жирона
1:2
Райо Вальекано
окончен

В субботу вечером в Испании проходил кубковый матч между «Жироной» и «Райо Вальекано». Мадридская команда победила со счётом 2:1 и продолжила путь в турнире, получив путёвку в четвертьфинал.

Небольшим футбольным подвигом в этой игре отметился вратарь Люка Зидан – сын знаменитого Зинедина Зидана. Примерно за двадцать минут до окончания матча Зидан справился с ударом с пенальти в правый от себя угол. Этот сэйв можно считать ключевым, ведь если бы «Жирона» забила, счёт бы стал 2:2, и всё могло сложиться иначе.

За «Райо Вальекано» Люка Зидан выступает с октября 2020 года, перебравшись на правах свободного агента из «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Райо Вальекано Люка Зидан
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окончен Мальорка 2:1 Эспаньол 2.70 3.05 2.90
окончен после пенальти Спортинг Хихон 0:0 Кадис 2.23 3.15 3.55
окончен Жирона 1:2 Райо Вальекано 2.80 3.20 2.65
Идет 5 минута Бетис 0:0 Севилья 2.30 3.65 2.70
16.01  14:00 Атлетико Балеарес ... Валенсия
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