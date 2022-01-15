​Сын Зидана взял пенальти в кубковом матче

В субботу вечером в Испании проходил кубковый матч между «Жироной» и «Райо Вальекано». Мадридская команда победила со счётом 2:1 и продолжила путь в турнире, получив путёвку в четвертьфинал.

Небольшим футбольным подвигом в этой игре отметился вратарь Люка Зидан – сын знаменитого Зинедина Зидана. Примерно за двадцать минут до окончания матча Зидан справился с ударом с пенальти в правый от себя угол. Этот сэйв можно считать ключевым, ведь если бы «Жирона» забила, счёт бы стал 2:2, и всё могло сложиться иначе.

За «Райо Вальекано» Люка Зидан выступает с октября 2020 года, перебравшись на правах свободного агента из «Реала».