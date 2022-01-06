Анчелотти: «Отпуск «Реала» закончился после игры с «Хетафе»

Мадридский «Реал» пробился в 1/8 финала Кубка Испании, одолев скромный клуб «Алькояно» со счетом 3:1. Своим мнением по этому матчу поделился рулевой «сливочных» Карло Анчелотти.

«Мы готовились к множеству верховых единоборств, стандартов и забросов. «Реал» забивал голы, хорошо работал на поле. Главное, что мы показали ту игру, которая была нужна для выхода в следующую стадию турнира. Наш отпуск был закончен после провала в игре с «Хетафе», - приводит слова итальянца пресс-служба «королевского» клуба.

Следующий поединок подопечные Анчелотти проведут в Ла Лиге против «Валенсии» на своем поле.