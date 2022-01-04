​Анчелотти анонсировал выход Лунина в ближайшем матче «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции перед кубковой игрой с «Алькояно» сообщил, что место в воротах команды займёт украинец Андрей Лунин.

«Лунин очень хорошо знает поле и атмосферу. Он мог бы хорошо сыграть против «Алькояно». Я сказал ему лишь то, что он способен играть больше. Надеюсь, он проведёт хороший матч», - высказался Анчелотти.

В сезоне 2021/2022 Андрей Лунин на поле ещё не выходил. Во всех 26 играх «Реала» во всех соревнованиях ворота защищал Тибо Куртуа.

Матч между «Алькояно» и «Реалом» стартует 5 января в 23:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.