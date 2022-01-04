​Анчелотти назвал цель «Реала» в Кубке Испании

В среду «Реал» начнёт путь в национальном кубке. На стадии 1/16 финала «сливочные» сыграют против «Алькояно» - против клуба, который год назад выбил их из турнира. Главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти выступил на пресс-конференции перед игрой.

«Это будет дуэль из одного матча, и мы сыграем на выезде. Для нас это важный турнир. Наша цель – выиграть Кубок Испании. В игре против «Алькояно» нам нужно быть на высоте, причём не только с точки зрения качества, но и с точки зрения концентрации.

Мы серьёзно относимся к игре против «Алькояно». Только с таким подходом можно добраться до финала», - сказал Анчелотти.

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