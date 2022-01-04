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Кубок Испании

​Анчелотти назвал цель «Реала» в Кубке Испании

04 Января 2022 • 18:45 Комментировать (1)
Алькояно
...
Реал Мадрид
13.00 5.90 1.25
05.01 23:30

В среду «Реал» начнёт путь в национальном кубке. На стадии 1/16 финала «сливочные» сыграют против «Алькояно» - против клуба, который год назад выбил их из турнира. Главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти выступил на пресс-конференции перед игрой.

«Это будет дуэль из одного матча, и мы сыграем на выезде. Для нас это важный турнир. Наша цель – выиграть Кубок Испании. В игре против «Алькояно» нам нужно быть на высоте, причём не только с точки зрения качества, но и с точки зрения концентрации.

Мы серьёзно относимся к игре против «Алькояно». Только с таким подходом можно добраться до финала», - сказал Анчелотти.

Не пропустите трансляцию игры «Алькояно» - «Реал» в текстовом формате.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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АЛЬКОЯНО РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (1)
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Underdog !
04 Января 2022 в 19:27
А он мог сказать что-то другое? Даже если он так и не думает?
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04.01  23:00 Понферрадина ... Эспаньол 4.10 3.35 1.98
05.01  18:00 Эйбар ... Мальорка 2.55 3.25 2.90
05.01  18:00 Леганес ... Реал Сосьедад 3.80 3.55 2.00
05.01  18:00 Картахена ... Валенсия
05.01  21:30 Линарес ... Барселона
05.01  22:00 Атлетико Балеарес ... Сельта
05.01  22:00 Мирандес ... Райо Вальекано 3.40 3.25 2.25
05.01  22:00 Вальядолид ... Бетис 3.25 3.45 2.20
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