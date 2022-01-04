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​Почти все игроки «Алькояно» захотели получить футболку Бензема

04 Января 2022 • 16:03 Комментировать
Алькояно
...
Реал Мадрид
13.00 5.90 1.25
05.01 23:30

В среду вечером «Реал» начнёт путь в Кубке Испании – в 1/16 финала команда Карло Анчелотти сыграет против «Алькояно». В условиях пандемии футболистам запрещено обмениваться футболками после завершения матчей, поэтому мадридский клуб обратился в «Алькояно», чтобы узнать, какие футболки они хотели бы получить. Сразу 90% игроков клуба третьего дивизиона выбрали футболки Карима Бензема, о чём на своих страницах рассказывает Marca.

Матч между «Алькояно» и «Реалом» стартует 5 января в 23:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

Стоит напомнить, что в прошлом сезоне именно «Алькояно» выбил «Реал» из национального кубка.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Алькояно
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АЛЬКОЯНО РЕАЛ МАДРИД
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04.01  23:00 Понферрадина ... Эспаньол 4.10 3.35 1.98
05.01  18:00 Эйбар ... Мальорка 2.55 3.25 2.90
05.01  18:00 Леганес ... Реал Сосьедад 3.80 3.55 2.00
05.01  18:00 Картахена ... Валенсия
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