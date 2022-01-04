​Почти все игроки «Алькояно» захотели получить футболку Бензема

В среду вечером «Реал» начнёт путь в Кубке Испании – в 1/16 финала команда Карло Анчелотти сыграет против «Алькояно». В условиях пандемии футболистам запрещено обмениваться футболками после завершения матчей, поэтому мадридский клуб обратился в «Алькояно», чтобы узнать, какие футболки они хотели бы получить. Сразу 90% игроков клуба третьего дивизиона выбрали футболки Карима Бензема, о чём на своих страницах рассказывает Marca.

Матч между «Алькояно» и «Реалом» стартует 5 января в 23:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

Стоит напомнить, что в прошлом сезоне именно «Алькояно» выбил «Реал» из национального кубка.