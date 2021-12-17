​«Реал» в Кубке Испании попал на клуб третьего дивизиона, от которого вылетел в прошлом сезоне

Состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка Испании. С этой стадии в борьбу вступают участники последнего розыгрыша Суперкубка страны – «Барселона», «Реал», «Атлетико» и «Атлетик».

«Реалу» в соперники достался «Алькояно» из третьего по рангу футбольного дивизиона станы. Любопытно, что в прошлом сезоне именно «Алькояно» выбил «сливочных» из национального кубка, и теперь в Мадриде будут ставить задачу взять реванш.

«Барселона» в 1/16 финала сыграет против «Линереса», а «Атлетико» - против клуба «Райо Махадаонда».

Матчи 1/16 финала Кубка Испании пройдут в начале января.