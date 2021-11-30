20-летний россиянин Иосифов забил гол в своём дебютном матче за «Вильярреал»

Запоминающимся событием для 20-летнего российского полузащитника Никиты Иосифова станет поединок его «Вильярреала» на стадии 1/64 финала Кубка страны против «Виктории», представителя низших лиг. Молодой футболист не только дебютировал в составе испанской команды, а еще и отметился своим первым голом.
Эпизод случился на 87-й минуте при счете 7:0 в пользу «желтой субмарины» - Иосифов воспользовался передачей Альберто Морено и открыл лик забитым мячам в Испании. К слову, на поле игрок появился за 20 минут до этого.
Напомним, что в России хавбек выступал за «Локомотив», но по истечении контракта с «железнодорожниками» решил не начинать переговоры о пролонгации, а уехал в европейский чемпионат.
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