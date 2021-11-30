Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 526 Комментарии
Кубок Испании

20-летний россиянин Иосифов забил гол в своём дебютном матче за «Вильярреал»

30 Ноября 2021 • 23:34 Комментировать (1)
Виктория Ла-Корунья
0:8
Вильярреал
окончен

Запоминающимся событием для 20-летнего российского полузащитника Никиты Иосифова станет поединок его «Вильярреала» на стадии 1/64 финала Кубка страны против «Виктории», представителя низших лиг. Молодой футболист не только дебютировал в составе испанской команды, а еще и отметился своим первым голом.

Эпизод случился на 87-й минуте при счете 7:0 в пользу «желтой субмарины» - Иосифов воспользовался передачей Альберто Морено и открыл лик забитым мячам в Испании. К слову, на поле игрок появился за 20 минут до этого.

Напомним, что в России хавбек выступал за «Локомотив», но по истечении контракта с «железнодорожниками» решил не начинать переговоры о пролонгации, а уехал в европейский чемпионат.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Никита Иосифов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Жигуль
30 Ноября 2021 в 23:51
Главное чтобы прогрессировал, а не как Черышев, в поисках лучшей судьбы ушел.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Кайон 0:2 Уэска
окончен Марчамало 0:1 Вальядолид
окончен Наксара 0:1 ФК Андорра
окончен Лагуна 0:7 Гранада
окончен Виктория Ла-Корунья 0:8 Вильярреал
окончен Унами КП 0:3 Алавес
окончен Теруэль 0:1 Алькоркон
окончен Расинг Риоха 0:2 Картахена
окончен Сеарес 0:1 Спортинг Хихон
Идет 84 минута Атлетико Санлукеньо 2:0 Сабадель
Идет 54 минута Монтихо 0:0 Бургос
Идет 53 минута Агилас 0:1 Альмерия
Идет 52 минута Альбасете 0:1 Расинг Ферроль
Идет 53 минута Бадахос 0:1 Алькояно
Идет 52 минута Эбро 0:2 Сельта
Идет 53 минута Мольерусса 1:2 Хетафе
01.12  18:30 Менсахеро ... Сарагоса
01.12  20:30 Бергантиньос ... Туделано
01.12  21:00 Альхесирас ... Унионистас
01.12  21:00 Бреа ... УД Ибица
01.12  21:00 Сеговиана ... Мальорка
01.12  21:00 Кордова ... Севилья
01.12  21:00 Соларес-Медио Кудейо ... Эспаньол
01.12  22:00 УКАМ Мурсия ... Депортиво
01.12  22:00 Альсира ... Фуэнлабрада
01.12  22:00 Сан-Хуан ... Сан-Себастьян
01.12  22:00 Атлетико Манча-Реаль ... Интернасьональ Мадрид
01.12  22:00 Андрач ... Реал Овьедо
01.12  22:15 Талавера ... Корнелья
01.12  22:30 Депортиво Линарес ... Химнастик
01.12  22:30 Европа Барселона ... Аморебьета
01.12  22:30 Калахорра ... Атлетико Балеарес
01.12  22:30 Какерено ... Понферрадина
01.12  22:30 Сан-Фернандо ... Леонеса
01.12  22:30 Экстремадура ... Самора
01.12  22:30 CD Arenteiro ... УД Логроньес
01.12  23:00 Аликанте ... Бетис
01.12  23:00 Панадерия Пулидо ... Реал Сосьедад
01.12  23:00 Сан-Рокерз ... Мирандес
Все матчи
Новости
30 Ноября
23:34 · Испания. Кубок
20-летний россиянин Иосифов забил гол в своём дебютном матче за «Вильярреал» 1
25 Июня
19:52 · Испания. Кубок
В Кубке Испании отменили правило выездного гола 2
18 Апреля
09:44 · Испания. Кубок
​Куман: «Мы заслужили хотя бы один трофей в этом сезоне» 1
09:39 · Испания. Кубок
Как «Барселона» брала первый трофей за два года - видео видео
09:31 · Испания. Кубок
​Месси высказался после завоевания Кубка Испании
09:13 · Испания. Кубок
«Реал» отреагировал на победу «Барселоны» в Кубке Испании 10
09:09 · Испания. Кубок
​Месси побил очередной рекорд 1
09:02 · Испания. Кубок
​Футболисты «Барселоны» стояли в очереди, чтобы сделать фото с Месси и кубком 8
00:47 · Испания. Кубок
У Месси 35 трофеев в «Барселоне» 4
17 Апреля
22:02 · Испания. Кубок
​«Атлетик» - «Барселона» - 0:4 (завершён) 37
21:32 · Испания. Кубок
​«Барселона» объявила состав на финал Кубка Испании
02:39 · Испания. Кубок
Атлетик - Барселона: где смотреть прямую трансляцию онлайн
16 Апреля
23:33 · Испания. Кубок
Марселино – о финале Кубка Испании: «Нам придётся страдать, невозможно играть по-другому против «Барселоны»
21:59 · Испания. Кубок
Тер Штеген – о финале Кубка Испании: «Не хотим повторения матча за Суперкубок»
21:39 · Испания. Кубок
Куман – о матче с «Атлетиком»: «Мы должны доминировать на поле»
Все новости
Рекомендуем