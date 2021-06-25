В Кубке Испании отменили правило выездного гола

В Кубке Испании решили последовать примеру УЕФА и тоже отменили правило выездного гола. Об этом сообщает Football Espana.

Это правило действовало только в полуфинале, так как до этой стадии команды играют один матч.

Напомним, что ранее в УЕФА отменили правило выездного гола во всех турнирах под своей эгидой. Данное решение вступит в силу с нового сезона.

Решение приняли неоднозначно. Так, бывший главный тренер сборных Уганды и Кении Роберт Уильямсон заявил, что правило выездного гола вдохновляло команды действовать агрессивно, а теперь игры станут слишком скучными.

Популярный российский комментатор Дмитрий Губерниев также раскритиковал новое решение УЕФА.