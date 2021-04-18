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​Куман: «Мы заслужили хотя бы один трофей в этом сезоне»

18 Апреля 2021, 09:44,

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман дал комментарий после победы в финале Кубка Испании и завоевания трофея.

«Это фантастическое чувство. Добраться до финала было сложно, но теперь мы очень счастливы. Мы заслужили хотя бы один трофей в этом сезоне.

Хочу отдать должное настрою команды. Мы были голодны. Теперь у нас в кармане есть один трофей, и мы собираемся погнаться за вторым. Будем бороться за титул Примеры до последнего тура.

Месси? Я не знаю, что будет. Надеюсь, это не последний его финал в «Барселоне». Все хотят, чтобы он остался», - цитирует Кумана Marca.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Рональд Куман
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