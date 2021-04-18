​Месси высказался после завоевания Кубка Испании

В субботу вечером «Барселона» порадовала армию своих поклонников по всему миру, завоевав Кубок Испании. После игры комментарий дал капитан «сине-гранатовых» Лионель Месси, который в финальной битве против «Атлетика» (4:0) записал на свой счёт дубль.

«Приятно поднимать этот трофей. Это очень счастливый день для нашей команды. Быть капитаном этого клуба – особенное дело.

Жаль, что мы не можем отпраздновать победу со своими болельщиками. Это огорчает. Людям очень нравятся кубковые финалы.

Мы плохо начали сезон, потеряли много очков. Потом мы стали сильными и вступили в борьбу. Жаль, что мы не смоги добиться хорошего результата в «эль класико», - цитирует Месси Marca.