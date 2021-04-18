«Реал» отреагировал на победу «Барселоны» в Кубке Испании

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18 Апреля 2021, 09:13,
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«Барселона» стала обладателем Кубка Испании, разгромив в финальном поединке «Атлетик» из Бильбао с крупным счётом 4:0. На завоевание каталонцами трофея отреагировал их принципиальный соперник – мадридский «Реал».
«Поздравляем «Барселону» и её фанатов с заслуженным завоеванием Кубка Испании 2021 года», - такое сообщение оставили мадридцы на своей страничке в Twitter.
«Реал» и «Барселона» участвуют в гонке за чемпионский титул Примеры. На текущий момент «сливочные» идут вторыми, а «сине-гранатовые» - третьими. Между ними всего один балл. На вершине таблицы находится «Атлетико», опережающий «Реал» на одно очко.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Реал Мадрид
Ну и зря. Не помню, что туфталона хоть раз поздравляла Реал. Они только и могут ныть и жаловатся на про судейство, высказатся оскорбительными высказываниями.