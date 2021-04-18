«Реал» отреагировал на победу «Барселоны» в Кубке Испании

«Барселона» стала обладателем Кубка Испании, разгромив в финальном поединке «Атлетик» из Бильбао с крупным счётом 4:0. На завоевание каталонцами трофея отреагировал их принципиальный соперник – мадридский «Реал».

«Поздравляем «Барселону» и её фанатов с заслуженным завоеванием Кубка Испании 2021 года», - такое сообщение оставили мадридцы на своей страничке в Twitter.

«Реал» и «Барселона» участвуют в гонке за чемпионский титул Примеры. На текущий момент «сливочные» идут вторыми, а «сине-гранатовые» - третьими. Между ними всего один балл. На вершине таблицы находится «Атлетико», опережающий «Реал» на одно очко.