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«Реал» отреагировал на победу «Барселоны» в Кубке Испании

18 Апреля 2021, 09:13,

«Барселона» стала обладателем Кубка Испании, разгромив в финальном поединке «Атлетик» из Бильбао с крупным счётом 4:0. На завоевание каталонцами трофея отреагировал их принципиальный соперник – мадридский «Реал».

«Поздравляем «Барселону» и её фанатов с заслуженным завоеванием Кубка Испании 2021 года», - такое сообщение оставили мадридцы на своей страничке в Twitter.

«Реал» и «Барселона» участвуют в гонке за чемпионский титул Примеры. На текущий момент «сливочные» идут вторыми, а «сине-гранатовые» - третьими. Между ними всего один балл. На вершине таблицы находится «Атлетико», опережающий «Реал» на одно очко.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Реал Мадрид
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Комментарии (1)
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1
Артур Измаилов
18 Апреля 2021, 09:42

Ну и зря. Не помню, что туфталона хоть раз поздравляла Реал. Они только и могут ныть и жаловатся на про судейство, высказатся оскорбительными высказываниями.

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