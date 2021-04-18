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​Месси побил очередной рекорд

18 Апреля 2021, 09:09,

«Барселона» в субботу вечером порадовала своих фанатов крупной победой над «Атлетиком» в финальной игре за Кубок Испании. Каталонцы забили четыре безответных гола, два из которых на счету капитана команды Лионеля Месси.

Opta информирует о том, что Месси побил очередной рекорд в своей карьере. Теперь аргентинец является лучшим бомбардиром в истории финалов испанского национального кубка. На счету Лионеля девять голов в десяти таких играх. Автором предыдущего рекорда долгие годы был легенда «Атлетика» Тельмо Сарра, выступавший за клуб в сороковых и пятидесятых годах прошлого столетия (восемь голов).

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Лионель Месси
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Комментарии (1)
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Артур Измаилов
18 Апреля 2021, 09:42

карлику ЗМ ! он же сделал тубль сверхмощному и грозному Атлетику

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