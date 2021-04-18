«Барселона» в субботу вечером порадовала своих фанатов крупной победой над «Атлетиком» в финальной игре за Кубок Испании. Каталонцы забили четыре безответных гола, два из которых на счету капитана команды Лионеля Месси.

Opta информирует о том, что Месси побил очередной рекорд в своей карьере. Теперь аргентинец является лучшим бомбардиром в истории финалов испанского национального кубка. На счету Лионеля девять голов в десяти таких играх. Автором предыдущего рекорда долгие годы был легенда «Атлетика» Тельмо Сарра, выступавший за клуб в сороковых и пятидесятых годах прошлого столетия (восемь голов).