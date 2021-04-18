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​Футболисты «Барселоны» стояли в очереди, чтобы сделать фото с Месси и кубком

18 Апреля 2021, 09:02,

Футбольные фанаты в сети обсуждают необычную фотосессию, состоявшуюся после субботнего кубкового финала между «Барселоной» и «Атлетиком». Футболисты каталонской команды стояли в очереди, чтобы сделать памятную фотографию с Лионелем Месси и завоёванным трофеем. Капитан «сине-гранатовых» находился рядом с кубком, а его партнёры по одному подходили для совместного фото. Соответствующее видео от L'Equipe появилось в сети.

Напомним, что в финальном поединке против «Атлетика» Лионель Месси записал на свой счёт дубль, а «Барселона» одержала победу с крупным счётом 4:0. Впереди у каталонцев чемпионская гонка с «Атлетико» и «Реалом» в Примере.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Лионель Месси
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Комментарии (3)
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0
Артур Измаилов
18 Апреля 2021, 09:40

позорники,

1
Bourgignon Alex
18 Апреля 2021, 09:19

Надеюсь, что гном делал это не бесплатно :)))

1
slain
18 Апреля 2021, 09:27

Ага, ассоциации сразу, как будто подходили с диковинной зверушкой сфотаться.
Хотя... доля правды есть) сказочные низкорослые существа не каждый день встречаются)

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