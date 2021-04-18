У Месси 35 трофеев в «Барселоне»

В субботу вечером «Барселона» порадовала армию своих фанатов завоеванием Кубка Испании. В финальной игре за трофей команда Рональда Кумана разнесла «Атлетик» со счётом 4:0, выдав ударный отрезок.

Для капитана и лидера «Барселоны» Лионеля Месси, оформившего дубль в финальной игре, это 35-й трофей в клубе.

Аргентинец десять раз становился чемпионом Испании, семь раз – обладателем национального Кубка, восемь раз – обладателем Суперкубка страны. Что до международного уровня, то Месси в составе «Барселоны» восемь раз выигрывал Лигу чемпионов и по три раза – Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Отметим, что «Барселона» также участвует в гонке за титул Примеры. На текущий момент каталонцы занимают третье место в таблице, отставая от лидирующего «Атлетико» на два очка.