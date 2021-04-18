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У Месси 35 трофеев в «Барселоне»

18 Апреля 2021, 00:47,

В субботу вечером «Барселона» порадовала армию своих фанатов завоеванием Кубка Испании. В финальной игре за трофей команда Рональда Кумана разнесла «Атлетик» со счётом 4:0, выдав ударный отрезок.

Для капитана и лидера «Барселоны» Лионеля Месси, оформившего дубль в финальной игре, это 35-й трофей в клубе.   

Аргентинец десять раз становился чемпионом Испании, семь раз – обладателем национального Кубка, восемь раз – обладателем Суперкубка страны. Что до международного уровня, то Месси в составе «Барселоны» восемь раз выигрывал Лигу чемпионов и по три раза – Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.  

Отметим, что «Барселона» также участвует в гонке за титул Примеры. На текущий момент каталонцы занимают третье место в таблице, отставая от лидирующего «Атлетико» на два очка.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Лионель Месси, Райан Гиггз
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Комментарии (1)
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2
deathzetk
18 Апреля 2021, 01:25

"Месси в составе «Барселоны» восемь раз выигрывал Лигу чемпионов" ШТА????

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