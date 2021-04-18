«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании

«Барселона» выиграла первый трофей под руководством Рональда Кумана. В финальном матче Кубка короля против «Атлетика» каталонцы ударно провели второй тайм, забив четыре мяча подряд всего за 12 минут. Френки де Йонг и Хорди Альба «подносили снаряды», а Антуан Гризманн, все тот же де Йонг и дважды Лионель Месси сделали результат 4:0. Сегодня праздник на барселонских улицах, а для «Атлетика» это второй проигранный финал Кубка Испании всего за две недели.