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«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании

18 Апреля 2021, 00:22,

«Барселона» выиграла первый трофей под руководством Рональда Кумана. В финальном матче Кубка короля против «Атлетика» каталонцы ударно провели второй тайм, забив четыре мяча подряд всего за 12 минут. Френки де Йонг и Хорди Альба «подносили снаряды», а Антуан Гризманн, все тот же де Йонг и дважды Лионель Месси сделали результат 4:0. Сегодня праздник на барселонских улицах, а для «Атлетика» это второй проигранный финал Кубка Испании всего за две недели.

Протокол игры  
Атлетик Б 0:4 Барселона
    60' Гризманн Антуан (0:1)
    63' Де Йонг Френки (0:2)
    68' Месси Лионель (0:3)
    72' Месси Лионель (0:4)
Унай Симон Де Маркос Оскар Йерай Альварес   67' (Юри Берчиче (   67') Иньиго Мартинес Баленсиага Микель Беренгер Алекс   54' (Весга Микель (   54') Гарсия Дани   39' Лопес Унаи   67' (Вильялибре Асьер (   67') Муньяин Икер   46' (Лекуе Иньиго (   46') Уильямс Иньяки   67' (Нуньес Унай (   67') Гарсия Рауль
Запасные: Венседор Унай Морсильо Хон Эскьета Хокин Капа Андер
Тер Штеген Марк-Андре Мингеса Оскар Пике Херард   82' (Араухо Рональд (   82') Ленгле Клеман Дест Серджино   74' (Роберто Серхи (   74') Де Йонг Френки Бускетс Серхио Гонсалес Педро   82' (Мориба Илайкс (   82') Альба Жорди Гризманн Антуан Месси Лионель
Запасные: Тринкан Франсишку Дембеле Усман Брайтвайт Мартин Пенья Иньяки Юмтити Самуэль Тенас Арнау
17 апреля. Стадион "Де Ла-Картуха" (Севилья).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Атлетик Бильбао
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Комментарии (26)
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8
779
18 Апреля 2021, 00:34

Стоило упираться час ради 10 минут, когда просто разрываешь соперника на части.
Барса была хороша весь матч, но Бильбао надеялся на чудо и верил в него так отчаянно, что то, что у нас не залетали очевидные не казалось невероятным невезением.
Фланг Мингеса - Дест отличная работа.
Йонг так сыграл, что казалось, что это он делает игру в Барсе, а не Месси.
Бускетс молодец.
В общем, команда была командой, что случается с ней всё чаще и это радует больше всего.
С Победой!

3
Bartimeus
18 Апреля 2021, 00:45

Будем считать нащупывали бреши в обороне. С победой!

5
pol-black
18 Апреля 2021, 00:35

с победой! привыкли все, что обычно левым флангом Барса работает, а тут правый усиленный двумя вингерами получился. очень интересная штука от Кумана, и ведь сработала!

5
779
18 Апреля 2021, 00:37

Похоже, что мы наконец имеем готовый и рабочий правый фланг.

5
Champions of the world
18 Апреля 2021, 00:32

Первый трофей Рональда Кумана как тренера Барселоны. Я думаю, этот сезон уже нельзя будет записать в провальные для Барсы, как бы ни завершился чемпионат. На удивление легкая и непринужденная победа каталонцев над неудобными обычно басками.

6
Bathet30
18 Апреля 2021, 00:32
Мои поздравления Pol-black и 779 с победой в кубке. Барсе кубок был нужней и на команду было приятно смотреть после перерыва. Бильбао развалился как только Барселона побежала в атаку веселей и осмысленно.
5
779
18 Апреля 2021, 00:35

Спасибо, Bathet30!
Вот бы ещё золото взять.

5
Champions of the world
18 Апреля 2021, 00:44

Да, было бы здорово! Завтра дружно болеем за Хетафе:)

5
pol-black
18 Апреля 2021, 00:33

спасибо! очень нужный сейчас трофей!

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5
Bartimeus
18 Апреля 2021, 00:30

Просто безупречная игра Барсы, может быть лучший матч в сезоне (или гостевой матч с Сосьедадом) кто-то может посмеяться, но сегодня она правда была дико хороша. И болелы каталонцев уже успели попривыкнуть к серым матчам, чтобы удивляться таким вот победам.
Скорость, прессинг, комбинации, надежная игра в обороне, боевой настрой, борьба за каждый мяч без компромиссов - как же удачно сложился паззл. Дест, Фрэнки, Месси лучшие сегодня, но сегодня все заслуживают только похвалы. Даже Гриз, хоть и упустил момент, в котором было проще забить, чем нет. Плюс еще отмененный гол можно так же в актив. Сегодня у него была свобода, возможность играть на чистых мячах и вот он показал, что может временами.
Сегодня была настоящая команда! Могут ведь, надо только сильно захотеть. Есть трофей!)

4
pol-black
18 Апреля 2021, 00:33

с победой! и отличной игрой!

3
Bartimeus
18 Апреля 2021, 00:39

Взаимно, победы при такой игре приятны вдвойне! Какой тяжелый путь к финалу был и насколько легкий финал - есть чему поразиться. Наверно, многие от басков ждали большего.

6
pol-black
18 Апреля 2021, 00:29

первый трофей есть! нужно стремиться ко второму. всех cules - с отличной игрой! отлично отыграли все! и де Йонг, и Дест, и Пике с Ленгле, и даже Гризманн. ну и конечно же Месси - он сделал разницу, оттягивая на себя защитников, а потом просто их обыгрывая.
всех - с Победой!

3
779
18 Апреля 2021, 00:36

С Победой, дорогой pol-black!

2
pol-black
18 Апреля 2021, 00:37

взаимно - с победой!

5
Champions of the world
18 Апреля 2021, 00:33

С победой Барселоны в Кубке!

4
pol-black
18 Апреля 2021, 00:36

спасибо! с победой!

4
ARTUR
18 Апреля 2021, 00:27

как я понял баски тянули на пенальти , выставили автобус но гол Гризи все смешал , а как только раскрылись тут же получили по полной , с победой Барсу , с трофеем )) этот матч показал что Барсе крайне не хватает злого напа , каким был Суарес в молодости , еще в Ливерпуле , де ИОНГ на мой взгляд был лучшим в этом матче

4
Bartimeus
18 Апреля 2021, 00:35

Не ожидали они такой прыти от Барсы, да и автобус вышел, откровенно говоря, дырявым. До гола Гриза были еще 2 хороших момента. Было опасение, что в обороне начудят и баски забьют, все что создадут - такое бывало не раз. после второго гола они улетучились.

3
pol-black
18 Апреля 2021, 00:29

выздоровеет Фати и будет намного легче.

6
Nashterator
18 Апреля 2021, 00:26

Браво. Спасибо за шикарный второй тайм. Как в старые добрые времена.

4
Шарипов Тахир
18 Апреля 2021, 00:25

Поздравляю болельщиков Барсы с первым трофеем в этом сезоне. Было бы, конечно, здорово и взять золото Ла Лиги. Но на это сейчас мы можем только надеяться и верить!

3
Bartimeus
18 Апреля 2021, 00:48

Тебя так же! может быть слишком натерпелись болелы Барсы по ходу кубкового турнира, чтобы уже не переживать в финале.

3
779
18 Апреля 2021, 00:38

Поздравления!)))

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