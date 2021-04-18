«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании

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18 Апреля 2021, 00:22,
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«Барселона» выиграла первый трофей под руководством Рональда Кумана. В финальном матче Кубка короля против «Атлетика» каталонцы ударно провели второй тайм, забив четыре мяча подряд всего за 12 минут. Френки де Йонг и Хорди Альба «подносили снаряды», а Антуан Гризманн, все тот же де Йонг и дважды Лионель Месси сделали результат 4:0. Сегодня праздник на барселонских улицах, а для «Атлетика» это второй проигранный финал Кубка Испании всего за две недели.
Протокол игры
|60' Гризманн Антуан (0:1)
|63' Де Йонг Френки (0:2)
|68' Месси Лионель (0:3)
|72' Месси Лионель (0:4)
Унай Симон • Де Маркос Оскар • Йерай Альварес 67' ( Юри Берчиче ( 67') • Иньиго Мартинес • Баленсиага Микель • Беренгер Алекс 54' ( Весга Микель ( 54') • Гарсия Дани • 39'Лопес Унаи 67' ( Вильялибре Асьер ( 67') • Муньяин Икер 46' ( Лекуе Иньиго ( 46') • Уильямс Иньяки 67' ( Нуньес Унай ( 67') • Гарсия Рауль
Запасные: Венседор Унай • Морсильо Хон • Эскьета Хокин • Капа Андер
Тер Штеген Марк-Андре • Мингеса Оскар • Пике Херард 82' ( Араухо Рональд ( 82') • Ленгле Клеман • Дест Серджино 74' ( Роберто Серхи ( 74') • Де Йонг Френки • Бускетс Серхио • Гонсалес Педро 82' ( Мориба Илайкс ( 82') • Альба Жорди • Гризманн Антуан • Месси Лионель
Запасные: Тринкан Франсишку • Дембеле Усман • Брайтвайт Мартин • Пенья Иньяки • Юмтити Самуэль • Тенас Арнау
17 апреля. Стадион "Де Ла-Картуха" (Севилья).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Барселона, Атлетик Бильбао
Стоило упираться час ради 10 минут, когда просто разрываешь соперника на части.
Барса была хороша весь матч, но Бильбао надеялся на чудо и верил в него так отчаянно, что то, что у нас не залетали очевидные не казалось невероятным невезением.
Фланг Мингеса - Дест отличная работа.
Йонг так сыграл, что казалось, что это он делает игру в Барсе, а не Месси.
Бускетс молодец.
В общем, команда была командой, что случается с ней всё чаще и это радует больше всего.
С Победой!
Будем считать нащупывали бреши в обороне. С победой!
с победой! привыкли все, что обычно левым флангом Барса работает, а тут правый усиленный двумя вингерами получился. очень интересная штука от Кумана, и ведь сработала!
Похоже, что мы наконец имеем готовый и рабочий правый фланг.
Первый трофей Рональда Кумана как тренера Барселоны. Я думаю, этот сезон уже нельзя будет записать в провальные для Барсы, как бы ни завершился чемпионат. На удивление легкая и непринужденная победа каталонцев над неудобными обычно басками.
Спасибо, Bathet30!
Вот бы ещё золото взять.
Да, было бы здорово! Завтра дружно болеем за Хетафе:)
спасибо! очень нужный сейчас трофей!
Просто безупречная игра Барсы, может быть лучший матч в сезоне (или гостевой матч с Сосьедадом) кто-то может посмеяться, но сегодня она правда была дико хороша. И болелы каталонцев уже успели попривыкнуть к серым матчам, чтобы удивляться таким вот победам.
Скорость, прессинг, комбинации, надежная игра в обороне, боевой настрой, борьба за каждый мяч без компромиссов - как же удачно сложился паззл. Дест, Фрэнки, Месси лучшие сегодня, но сегодня все заслуживают только похвалы. Даже Гриз, хоть и упустил момент, в котором было проще забить, чем нет. Плюс еще отмененный гол можно так же в актив. Сегодня у него была свобода, возможность играть на чистых мячах и вот он показал, что может временами.
Сегодня была настоящая команда! Могут ведь, надо только сильно захотеть. Есть трофей!)
с победой! и отличной игрой!
Взаимно, победы при такой игре приятны вдвойне! Какой тяжелый путь к финалу был и насколько легкий финал - есть чему поразиться. Наверно, многие от басков ждали большего.
первый трофей есть! нужно стремиться ко второму. всех cules - с отличной игрой! отлично отыграли все! и де Йонг, и Дест, и Пике с Ленгле, и даже Гризманн. ну и конечно же Месси - он сделал разницу, оттягивая на себя защитников, а потом просто их обыгрывая.
всех - с Победой!
С Победой, дорогой pol-black!
взаимно - с победой!
С победой Барселоны в Кубке!
спасибо! с победой!
как я понял баски тянули на пенальти , выставили автобус но гол Гризи все смешал , а как только раскрылись тут же получили по полной , с победой Барсу , с трофеем )) этот матч показал что Барсе крайне не хватает злого напа , каким был Суарес в молодости , еще в Ливерпуле , де ИОНГ на мой взгляд был лучшим в этом матче
Не ожидали они такой прыти от Барсы, да и автобус вышел, откровенно говоря, дырявым. До гола Гриза были еще 2 хороших момента. Было опасение, что в обороне начудят и баски забьют, все что создадут - такое бывало не раз. после второго гола они улетучились.
выздоровеет Фати и будет намного легче.
Браво. Спасибо за шикарный второй тайм. Как в старые добрые времена.
Поздравляю болельщиков Барсы с первым трофеем в этом сезоне. Было бы, конечно, здорово и взять золото Ла Лиги. Но на это сейчас мы можем только надеяться и верить!
Тебя так же! может быть слишком натерпелись болелы Барсы по ходу кубкового турнира, чтобы уже не переживать в финале.
Поздравления!)))