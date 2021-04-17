​«Барселона» объявила состав на финал Кубка Испании

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17 Апреля 2021, 21:32,
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В субботу вечером в Испании пройдёт финальный поединок национального кубка. В битве за трофей сойдутся «Атлетик» из Бильбао и «Барселона». Наставник каталонской команды Рональд Куман выбрал для финальной игры такой состав:
Тер Штеген, Дест, Пике, Мингеса, Ленгле, Альба, де Йонг, Бускетс, Педри, Месси, Гризманн.
Финальная игра стартует в половине одиннадцатого вечера по московскому времени. Не пропустите трансляцию поединка в текстовом формате на страницах LiveResult.
Стоит сказать, что две недели назад «Атлетик» играл в перенесённом финале Кубка Испании прошлого сезона. Тогда баски минимально проиграли «Реалу Сосьедад».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Атлетик Бильбао