Марселино – о финале Кубка Испании: «Нам придётся страдать, невозможно играть по-другому против «Барселоны»

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16 Апреля 2021, 23:33,
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Главный тренер «Атлетика» из Бильбао Марселино Тораль пообщался с журналистами перед матчем против «Барселоны» в рамках финала Кубка Испании.
«Мы должны выступить на высочайшем уровне, только таким образом можно выиграть в финале. Нам это по силам. Мы не должны думать о результате, необходимо сыграть в свой лучший футбол, тогда у нас будут шансы на победу.
Нам предстоит провести 90 минут на поле против команды, которая уже привыкла к победам в финалах, но мы всё равно хотим привезти трофей в Бильбао. Завтра нам придётся страдать, невозможно по-другому играть против «Барселоны», - цитирует Марселино Marca.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Барселона, Атлетик Бильбао, Марселино Гарсия Тораль