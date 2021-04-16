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Марселино – о финале Кубка Испании: «Нам придётся страдать, невозможно играть по-другому против «Барселоны»

16 Апреля 2021, 23:33,

Главный тренер «Атлетика» из Бильбао Марселино Тораль пообщался с журналистами перед матчем против «Барселоны» в рамках финала Кубка Испании.

«Мы должны выступить на высочайшем уровне, только таким образом можно выиграть в финале. Нам это по силам. Мы не должны думать о результате, необходимо сыграть в свой лучший футбол, тогда у нас будут шансы на победу.

Нам предстоит провести 90 минут на поле против команды, которая уже привыкла к победам в финалах, но мы всё равно хотим привезти трофей в Бильбао. Завтра нам придётся страдать, невозможно по-другому играть против «Барселоны», - цитирует Марселино Marca.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Атлетик Бильбао, Марселино Гарсия Тораль
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