Марселино – о финале Кубка Испании: «Нам придётся страдать, невозможно играть по-другому против «Барселоны»

Главный тренер «Атлетика» из Бильбао Марселино Тораль пообщался с журналистами перед матчем против «Барселоны» в рамках финала Кубка Испании.

«Мы должны выступить на высочайшем уровне, только таким образом можно выиграть в финале. Нам это по силам. Мы не должны думать о результате, необходимо сыграть в свой лучший футбол, тогда у нас будут шансы на победу.

Нам предстоит провести 90 минут на поле против команды, которая уже привыкла к победам в финалах, но мы всё равно хотим привезти трофей в Бильбао. Завтра нам придётся страдать, невозможно по-другому играть против «Барселоны», - цитирует Марселино Marca.