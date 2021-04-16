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Тер Штеген – о финале Кубка Испании: «Не хотим повторения матча за Суперкубок»

16 Апреля 2021, 21:59,

Голкипер Марк-Андре тер Штеген пообщался с журналистами перед матчем против «Атлетика» из Бильбао в рамках финала Кубка Испании.

«Для нас это возможность выиграть титул. Мы вспоминаем матч за Суперкубок и не хотим, чтобы такое повторилось снова. Мы были хороши до 90-й минуты, а затем устали. Завтра мы будем свежее, я в этом уверен. Нас ждёт сложная игра, но мы готовы. Надеюсь, что нам удастся победить», - цитирует немецкого голкипера Marca.

Матч между «Атлетиком» и «Барселоной» состоится завтра, семнадцатого апреля, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:30 по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Марк-Андре Тер Штеген
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