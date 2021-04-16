Куман – о матче с «Атлетиком»: «Мы должны доминировать на поле»

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16 Апреля 2021, 21:39,
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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился ожиданиями от матча против «Атлетика» из Бильбао в рамках финала Кубка Испании.
«У «Атлетика» конкурентоспособная команда, это будет уже четвертая наша встреча в сезоне, все они были напряженными. У них много физически сильных игроков, поэтому они здорово играют на стандартах.
Какую игру я хочу увидеть? Мы должны доминировать, искать игроков между линиями, прорываться по флангам и создавать моменты, а также быть надежными в обороне после потерь мяча.
Месси? На каждой тренировке он хочет стать лучше и знает, как правильно готовиться к большим играм», - цитирует Кумана пресс-служба «Барселоны».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Барселона, Атлетик Бильбао, Рональд Куман