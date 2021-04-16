Куман – о матче с «Атлетиком»: «Мы должны доминировать на поле»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился ожиданиями от матча против «Атлетика» из Бильбао в рамках финала Кубка Испании.

«У «Атлетика» конкурентоспособная команда, это будет уже четвертая наша встреча в сезоне, все они были напряженными. У них много физически сильных игроков, поэтому они здорово играют на стандартах.

Какую игру я хочу увидеть? Мы должны доминировать, искать игроков между линиями, прорываться по флангам и создавать моменты, а также быть надежными в обороне после потерь мяча.

Месси? На каждой тренировке он хочет стать лучше и знает, как правильно готовиться к большим играм», - цитирует Кумана пресс-служба «Барселоны».