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Куман – о матче с «Атлетиком»: «Мы должны доминировать на поле»

16 Апреля 2021, 21:39,

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился ожиданиями от матча против «Атлетика» из Бильбао в рамках финала Кубка Испании.

«У «Атлетика» конкурентоспособная команда, это будет уже четвертая наша встреча в сезоне, все они были напряженными. У них много физически сильных игроков, поэтому они здорово играют на стандартах.

Какую игру я хочу увидеть? Мы должны доминировать, искать игроков между линиями, прорываться по флангам и создавать моменты, а также быть надежными в обороне после потерь мяча.

Месси? На каждой тренировке он хочет стать лучше и знает, как правильно готовиться к большим играм», - цитирует Кумана пресс-служба «Барселоны».

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Атлетик Бильбао, Рональд Куман
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