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Фати и Пике - в заявке «Барселоны» на финал Кубка Испании

16 Апреля 2021, 12:53,

Тренерский штаб каталонской «Барселоны» определился с заявкой команды на предстоящий финал Кубка Испании. В данный список включены защитник Херард Пике и Ансу Фати, ранее находившиеся в лазарете «сине-гранатовых».

Заявка «Барселоны»: тер Штеген, Нето, Юмтити, Дест, Пике, Араухо, Бускетс, Пьянич, Брайтвайт, Дембеле, Пуч, Лангле, Педри, Тринкау, Альба, Матеус, Роберто, де Йонг, Фати, Фирпо, Пенья, Мориба, Мингеса, Тенас, Гризманн, Месси.

Напомним, что поединок между «Барселоной» и «Атлетиком» пройдет в Севилье 17-го апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Херард Пике, Ансу Фати
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