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Пике может сыграть с «Атлетиком» через боль

15 Апреля 2021, 23:50,

Защитник «Барселоны» Херард Пике может сыграть в финале Кубка Испании против «Атлетика».

Как сообщает As, испанский футболист продолжает испытывать дискомфорт в правом колене. Пике имеет шансы выйти на поле в матче с «Атлетиком», если ему сделают уколы за день до игры, такую же процедуру медицинский штаб «каталонцев» проделал перед встречей с «Реалом» (1:2), но Куман решил не рисковать своим защитником.

Матч финала Кубка Испании между «Атлетиком» и «Барселоной» состоится в субботу, семнадцатого апреля, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:30 по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Херард Пике
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