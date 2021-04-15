Пике может сыграть с «Атлетиком» через боль

Защитник «Барселоны» Херард Пике может сыграть в финале Кубка Испании против «Атлетика».

Как сообщает As, испанский футболист продолжает испытывать дискомфорт в правом колене. Пике имеет шансы выйти на поле в матче с «Атлетиком», если ему сделают уколы за день до игры, такую же процедуру медицинский штаб «каталонцев» проделал перед встречей с «Реалом» (1:2), но Куман решил не рисковать своим защитником.

Матч финала Кубка Испании между «Атлетиком» и «Барселоной» состоится в субботу, семнадцатого апреля, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:30 по московскому времени.