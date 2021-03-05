«Атлетик» пробился в финал Кубка Испании и сыграет против «Барселоны»

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05 Марта 2021, 08:10,
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Состоялся ответный матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором встречались «Леванте» и «Атлетик» Бильбао. Поединок завершился победой гостей в овертайме со счетом 2:1.
В основное время команды обменялись голами. Сначала Рохер Марти вывел «Леванте» вперед, однако вскоре Рауль Гарсия восстановил равновесие, реализовав пенальти. Судьбу встречи решил гол форварда «Атлетика» Алекса Беренгера в овертайме.
По сумме двух матчей баскский коллектив одолел валенсийцев со счетом 3:2 и вышел в финал турнира, где сыграет против каталонской «Барселоны».
Протокол игры
|(1:0) Рохер Марти 17'
|30' Гарсия Рауль (1:1)
|112' Беренгер Алекс (1:2)
Айтор Фернандес • Везу Рубен • Дуарте Оскар • 28'Робер Пьер 46' ( Барди Энис ( 46') • Мирамон Хорхе 106' ( Коке Хорхе II ( 106') • Рочина Рубен 76' 85' ( Сон ( 85') • Малса Микаэль 85' ( Вукчевич Никола ( 85') • Клерк Карлос • Де Фрутос Хорхе • Моралес Луис 90' ( Леон Серхио ( 90') • Рохер Марти 55' 91' ( Гомес Даниэль ( 91')
Запасные: Дукуре Шейк III • Антонио Гарсия • Карденас Дани
Унай Симон • Де Маркос Оскар 105' 106' ( Венседор Унай ( 106') • Нуньес Унай • 42'Йерай Альварес • Юри Берчиче 108' ( Баленсиага Микель ( 108') • Беренгер Алекс • Лопес Унаи 55' 106' ( Капа Андер ( 106') • Весга Микель 97' ( Гарсия Дани ( 97') • Муньяин Икер 111' ( Морсильо Хон ( 111') • Уильямс Иньяки • Гарсия Рауль 96' ( Вильялибре Асьер ( 96')
Запасные: Ибай Гомес • Эскьета Хокин • Лекуе Иньиго
04 марта. Стадион "Сьюдад де Валенсия" (Валенсия).
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Атлетик Бильбао, Леванте