«Атлетик» пробился в финал Кубка Испании и сыграет против «Барселоны»

Состоялся ответный матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором встречались «Леванте» и «Атлетик» Бильбао. Поединок завершился победой гостей в овертайме со счетом 2:1.

В основное время команды обменялись голами. Сначала Рохер Марти вывел «Леванте» вперед, однако вскоре Рауль Гарсия восстановил равновесие, реализовав пенальти. Судьбу встречи решил гол форварда «Атлетика» Алекса Беренгера в овертайме.

По сумме двух матчей баскский коллектив одолел валенсийцев со счетом 3:2 и вышел в финал турнира, где сыграет против каталонской «Барселоны».