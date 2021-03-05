Кубок Испании 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Атлетик» пробился в финал Кубка Испании и сыграет против «Барселоны»

05 Марта 2021, 08:10,

Состоялся ответный матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором встречались «Леванте» и «Атлетик» Бильбао. Поединок завершился победой гостей в овертайме со счетом 2:1.

В основное время команды обменялись голами. Сначала Рохер Марти вывел «Леванте» вперед, однако вскоре Рауль Гарсия восстановил равновесие, реализовав пенальти. Судьбу встречи решил гол форварда «Атлетика» Алекса Беренгера в овертайме.

По сумме двух матчей баскский коллектив одолел валенсийцев со счетом 3:2 и вышел в финал турнира, где сыграет против каталонской «Барселоны».

Протокол игры  
Леванте 1:2 Атлетик Б
(1:0) Рохер Марти 17'    
    30' Гарсия Рауль (1:1)
    112' Беренгер Алекс (1:2)
Айтор Фернандес Везу Рубен Дуарте Оскар   28' Робер Пьер   46' (Барди Энис (   46') Мирамон Хорхе   106' (Коке Хорхе II (   106') Рочина Рубен   76'   85' (Сон (   85') Малса Микаэль   85' (Вукчевич Никола (   85') Клерк Карлос Де Фрутос Хорхе Моралес Луис   90' (Леон Серхио (   90') Рохер Марти   55'   91' (Гомес Даниэль (   91')
Запасные: Дукуре Шейк III Антонио Гарсия Карденас Дани
Унай Симон Де Маркос Оскар   105'   106' (Венседор Унай (   106') Нуньес Унай   42' Йерай Альварес Юри Берчиче   108' (Баленсиага Микель (   108') Беренгер Алекс Лопес Унаи   55'   106' (Капа Андер (   106') Весга Микель   97' (Гарсия Дани (   97') Муньяин Икер   111' (Морсильо Хон (   111') Уильямс Иньяки Гарсия Рауль   96' (Вильялибре Асьер (   96')
Запасные: Ибай Гомес Эскьета Хокин Лекуе Иньиго
04 марта. Стадион "Сьюдад де Валенсия" (Валенсия).

 
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Атлетик Бильбао, Леванте
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола