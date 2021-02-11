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Куман подвёл итоги матча с «Севильей»

11 Февраля 2021, 09:59,

Главный тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал поражение от «Севильи» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу андалусийского клуба.

«Я считаю, мы заслуживали большего. «Барселона» показывала хороший футбол, создавала моменты. Мне не за что критиковать своих подопечных.

Нужно проанализировать эту неудачу. Мы постараемся отыграться в ответном матче на «Камп Ноу», - цитирует голландского наставника газета Marca.

Ответная встреча между «Барселоной» и «Севильей» состоится третьего марта.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Севилья, Рональд Куман
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