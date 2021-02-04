Сольдадо назвал Кумана идиотом и клоуном

Кубковый матч «Гранада» - «Барселона» получился очень экспрессивным и скандальным. В конце основного времени каталонцы проигрывали 0:2, обстучав все штанги ворот соперника, и все же смогли перевести игру в овертайм. После дополнительных 30 минут фаворит отпраздновал победу.

Забивший «Барселоне» в том матче Роберто Сольдадо резко возмутился эмоциональным празднованием голов главным тренером «сине-гранатовых» Рональдом Куманом.

- Он идиот, просто идиот. Ты клоун! Тебе не хватает скромности, - кричал Сольдадо в тот момент, сообщает Marca.

Отметим, что арбитр прогнал со скамейки запасных по представителю тренерских штабов соперников. На 85-й минуте «Гранада» лишилась Хесуса Переса Лопеса, а на 113-й минуте «Барселона» - Альбертуса Шройдера.