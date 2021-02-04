Сольдадо назвал Кумана идиотом и клоуном

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04 Февраля 2021, 21:43,
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Кубковый матч «Гранада» - «Барселона» получился очень экспрессивным и скандальным. В конце основного времени каталонцы проигрывали 0:2, обстучав все штанги ворот соперника, и все же смогли перевести игру в овертайм. После дополнительных 30 минут фаворит отпраздновал победу.
Забивший «Барселоне» в том матче Роберто Сольдадо резко возмутился эмоциональным празднованием голов главным тренером «сине-гранатовых» Рональдом Куманом.
- Он идиот, просто идиот. Ты клоун! Тебе не хватает скромности, - кричал Сольдадо в тот момент, сообщает Marca.
Отметим, что арбитр прогнал со скамейки запасных по представителю тренерских штабов соперников. На 85-й минуте «Гранада» лишилась Хесуса Переса Лопеса, а на 113-й минуте «Барселона» - Альбертуса Шройдера.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Барселона, Гранада, Рональд Куман, Роберто Сольдадо
При всех спорных моментах Кумана, как продажа Суареса и отсутствие адекватной игры у Барсы, даже чувство обречённости в матчах с более-менее сильными командами, по поводу празднования к нему точно цепляться это лишнее. Это эмоции и они могут быть разными, пусть он и играет против Гранады. Да, странно, что тренер Барсы так празднует голы против такой команды, но он имеет на это право. А Сольдадо надо быть поскромнее самому и не оскорблять уважаемого человека.