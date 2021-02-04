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Месси отдал 300 голевых передач в карьере

04 Февраля 2021, 08:19,

Global Look Press

Каталонская «Барселона» встречалась с «Гранадой» в рамках 1/4 финала Кубка Испании. «Сине-гранатовые» одержали волевую победу в овертайме со счетом 5:3.

В прошедшем поединке нападающий «сине-гранатовых» Лионель Месси оформил голевую передачу. Согласно подсчетам ESPN Datos, этот ассист стал для 33-летнего аргентинского форварда 300-м в карьере. 259 результативных передач он сделал за «Барселону», а 41 - в составе сборной Аргентины.

Напомним, что по ходу встречи «сине-гранатовые» проигрывали «Гранаде» со счетом 0:2. Подопечные Рональда Кумана смогли восстановить равновесие, а в овертайме вырвали победу.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лионель Месси
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Комментарии (3)
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0
d c
04 Февраля 2021, 10:46

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0
779
04 Февраля 2021, 09:13

Жаль, что нет оценки качества этих передач.

1
Sergo
04 Февраля 2021, 09:07

"Месси отдал 300 голевых передач в карьере"
Еще больше он отдал за 3 липовых мячика

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