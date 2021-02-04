Куман прокомментировал камбэк «Барселоны» в Кубке Испании

Наставник каталонской «Барселоны» Рональд Куман высказался о победе над «Гранадой» (5:3) в матче 1/4 финала Кубка Испании.

«Невероятный поединок. Я доволен характером своих подопечных. Это отражение того, что у нас все хорошо. Благодаря таким матчам команда обретает дополнительную силу. В прошедшем матче «Барселона» показала, что движется в правильном направлении. Это очень важный момент для нас», - передает слова голландского специалиста газета Marca.

По ходу встречи «сине-гранатовые» уступали «Гранаде» со счетом 0:2, однако смогли отыграться. В овертайме «Барселона» забила еще три гола и отпраздновала победу.