«Барселона» чудом не проиграла «Гранаде», но была сильнее в овертайме

|
04 Февраля 2021, 01:30,
|
|
Розыгрыш Кубка Испании 2020/21 получается драматичным. Во втором сезоне кряду фавориты могли вылететь ещё до финала.
«Барселона» гостила у «Гранады» и едва не проиграла, имея подавляющее преимущество. У одного только Лионеля Месси было три отличных момента, Франсишку Тринкан мог дважды забивать, в том числе рикошетом от перекладины. Антуан Гризманн два раза попал в каркас ворот, и на 88-й минуте мяч все же пересек ленточку от штанги и ноги голкипера. В компенсированное время уже Месси попал в штангу. В следующей атаке Жорди Альбе удалось спасти каталонцев от позора - 2:2. В овертайме также было весело - Антуан Гризманн головой попал в девятку уже без рикошетов, а соперник отыгрался с 11-метрового. Очередной сэйв голкипера «Гранады», и никто не помешал Френки де Йонгу добить мяч. А точку ударом с лёта поставил Альба - 5:3.
|(1:0) Кенеди Роберт 33'
|(2:0) Сольдадо Роберто 47'
|88' Гризманн Антуан (2:1)
|90' Альба Жорди (2:2)
|100' Гризманн Антуан (2:3)
|(3:3) Вико Федерико 103'
|108' Де Йонг Френки (3:4)
|113' Альба Жорди (3:5)
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Барселона, Гранада
Вот так вот включаешь в будни ночью посмотреть туфтовый кубок с простеньким соперником и получаешь Футболище!)))
Барсе спасибо за то, что не сломались от невезухи, а наоборот, пёрли и пёрли по нарастающей до самых последних секунд. Молодцы! Очень важен матч именно в этом плане. Мне показалось, что лицом Барсы сегодня можно было назвать Гризманна. Как жаль, что такой кураж и такая спортивная злость у него рождается сейчас не часто.
Но сделал подобное возможным, конечно, Месси. Искал ходы для всех весь матч, не везло дико, но его передачи и дали команде выиграть.
Альба эффектный спаситель. С освобождённым Йонгом атака существенно разнообразнее.
Дест, Умтити... было бы кем заменить, то надо было бы дать им подумать над тем, как жить дальше.
Тер сегодня не топчик. Нервный какой то.
Гранаде респект за организацию игры и за то, что сдохли только в дополнительное. Вратарь у них, конечно, делал вещи.
Барсе спасибо за кучу эмоций.
пипец! иметь такое преимущество и быть на грани вылета! к слову, совсем неплохая игра в исполнении каталонцев, если оставить за скобками игру некоторых персоналий. сначала о плохом. Умтити... вот уж антигерой матча. два привоза - два гола. нужно было избавляться от него в летнее окно. и раньше чудил, а сейчас постоянно идиотничает. Дест никак не войдёт в норму. Тер Штеген учудил что-то странное. Тринкао был нулевым, хотя и мог забить свой гол. на этом плохое, окромя отвратной реализации вроде бы закончилось. ну может ещё игру Брайтвайта можно занести в пассив. остальные отыграли или хорошо, или отлично. наконец то проявил себя Гриз. большую часть матча в тени сидел, зато потом выдал результат. Де Йонг отыграл на УРА! Альба может считать себя героем. даже я не припомню, делал ли он когда нибудь дубль. Месси сыграл на высоком уровне, странно что не забил. главное, что команда показала характер и не сдалась при хреновом счёте. смогли равнять и выиграть. Гранада билась грамотно и очень хорошо. воротчик у них - просто зверь! плюс фартило им не по детски, ровно до тех пор, пока я не принял грамм 250 белой Алушты ))) потом всё перевернулось!
всех cules - с волевой победой! едем в полуфинал!
Сегодня Футбольная Удача наконец-то повернулась лицом к Барсе. Ура!
почти весь матч стояла местом что пониже спины. только потом сжалилась и повернулась передом.