Кубок Испании 2020-2021
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«Барселона» чудом не проиграла «Гранаде», но была сильнее в овертайме

04 Февраля 2021, 01:30,

Global Look Press

Розыгрыш Кубка Испании 2020/21 получается драматичным. Во втором сезоне кряду фавориты могли вылететь ещё до финала.

«Барселона» гостила у «Гранады» и едва не проиграла, имея подавляющее преимущество. У одного только Лионеля Месси было три отличных момента, Франсишку Тринкан мог дважды забивать, в том числе рикошетом от перекладины. Антуан Гризманн два раза попал в каркас ворот, и на 88-й минуте мяч все же пересек ленточку от штанги и ноги голкипера. В компенсированное время уже Месси попал в штангу. В следующей атаке Жорди Альбе удалось спасти каталонцев от позора - 2:2. В овертайме также было весело - Антуан Гризманн головой попал в девятку уже без рикошетов, а соперник отыгрался с 11-метрового. Очередной сэйв голкипера «Гранады», и никто не помешал Френки де Йонгу добить мяч. А точку ударом с лёта поставил Альба - 5:3.

Протокол игры  
Гранада 3:5 Барселона
(1:0) Кенеди Роберт 33'    
(2:0) Сольдадо Роберто 47'    
    88' Гризманн Антуан (2:1)
    90' Альба Жорди (2:2)
    100' Гризманн Антуан (2:3)
(3:3) Вико Федерико 103'    
    108' Де Йонг Френки (3:4)
    113' Альба Жорди (3:5)
Аарон Эскандель Виктор Диаз   46' (Мачис Дарвин (   46') Дуарте Домингуш Санчес Герман   77' Нева Карлос Монторо Анхель   90' Этеки Ян   29'   106' (Перес Неуэн (   106') Соро Альберто   58' (Вико Федерико (   58') Пуэртас Антонио   80' (Вальехо Хесус (   80') Сольдадо Роберто   66' (Суарес Луис III (   66') Кенеди Роберт   46' (Фулкье Димитри (   46')
Запасные: Видаль Молина Силва Руи Санчес Пепе
Тер Штеген Марк-Андре Роберто Серхи   56' (Дест Серджино (   56') Араухо Рональд Юмтити Самуэль   63' (Дембеле Усман (   63') Альба Жорди   103' Де Йонг Френки Бускетс Серхио   76' (Пуч Рикард (   76') Гонсалес Педро   106' (Ленгле Клеман (   106') Тринкан Франсишку   63' (Брайтвайт Мартин (   63') Месси Лионель   25' Гризманн Антуан
Запасные: Нето Мурара Мингеса Оскар Пьянич Миралем Тенас Арнау
03 февраля. Стадион "Нуэво Лос Карменес".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Гранада
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Комментарии (4)
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0
779
04 Февраля 2021, 01:43

Вот так вот включаешь в будни ночью посмотреть туфтовый кубок с простеньким соперником и получаешь Футболище!)))
Барсе спасибо за то, что не сломались от невезухи, а наоборот, пёрли и пёрли по нарастающей до самых последних секунд. Молодцы! Очень важен матч именно в этом плане. Мне показалось, что лицом Барсы сегодня можно было назвать Гризманна. Как жаль, что такой кураж и такая спортивная злость у него рождается сейчас не часто.
Но сделал подобное возможным, конечно, Месси. Искал ходы для всех весь матч, не везло дико, но его передачи и дали команде выиграть.
Альба эффектный спаситель. С освобождённым Йонгом атака существенно разнообразнее.
Дест, Умтити... было бы кем заменить, то надо было бы дать им подумать над тем, как жить дальше.
Тер сегодня не топчик. Нервный какой то.
Гранаде респект за организацию игры и за то, что сдохли только в дополнительное. Вратарь у них, конечно, делал вещи.
Барсе спасибо за кучу эмоций.

1
pol-black
04 Февраля 2021, 01:40

пипец! иметь такое преимущество и быть на грани вылета! к слову, совсем неплохая игра в исполнении каталонцев, если оставить за скобками игру некоторых персоналий. сначала о плохом. Умтити... вот уж антигерой матча. два привоза - два гола. нужно было избавляться от него в летнее окно. и раньше чудил, а сейчас постоянно идиотничает. Дест никак не войдёт в норму. Тер Штеген учудил что-то странное. Тринкао был нулевым, хотя и мог забить свой гол. на этом плохое, окромя отвратной реализации вроде бы закончилось. ну может ещё игру Брайтвайта можно занести в пассив. остальные отыграли или хорошо, или отлично. наконец то проявил себя Гриз. большую часть матча в тени сидел, зато потом выдал результат. Де Йонг отыграл на УРА! Альба может считать себя героем. даже я не припомню, делал ли он когда нибудь дубль. Месси сыграл на высоком уровне, странно что не забил. главное, что команда показала характер и не сдалась при хреновом счёте. смогли равнять и выиграть. Гранада билась грамотно и очень хорошо. воротчик у них - просто зверь! плюс фартило им не по детски, ровно до тех пор, пока я не принял грамм 250 белой Алушты ))) потом всё перевернулось!
всех cules - с волевой победой! едем в полуфинал!

0
Шарипов Тахир
04 Февраля 2021, 01:33

Сегодня Футбольная Удача наконец-то повернулась лицом к Барсе. Ура!

0
pol-black
04 Февраля 2021, 01:41

почти весь матч стояла местом что пониже спины. только потом сжалилась и повернулась передом.

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