«Барселона» чудом не проиграла «Гранаде», но была сильнее в овертайме

Розыгрыш Кубка Испании 2020/21 получается драматичным. Во втором сезоне кряду фавориты могли вылететь ещё до финала.

«Барселона» гостила у «Гранады» и едва не проиграла, имея подавляющее преимущество. У одного только Лионеля Месси было три отличных момента, Франсишку Тринкан мог дважды забивать, в том числе рикошетом от перекладины. Антуан Гризманн два раза попал в каркас ворот, и на 88-й минуте мяч все же пересек ленточку от штанги и ноги голкипера. В компенсированное время уже Месси попал в штангу. В следующей атаке Жорди Альбе удалось спасти каталонцев от позора - 2:2. В овертайме также было весело - Антуан Гризманн головой попал в девятку уже без рикошетов, а соперник отыгрался с 11-метрового. Очередной сэйв голкипера «Гранады», и никто не помешал Френки де Йонгу добить мяч. А точку ударом с лёта поставил Альба - 5:3.