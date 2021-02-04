Лопетеги оценил дебют Гомеса

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги оценил дебют Алехандро Гомеса за испанский клуб в матче с «Альмерией» (1:0).

«Это был отличный дебют, думаю, что ему было непросто после полутора месяцев без игровой практики. Гомес показал на тренировках, что чувствует себя хорошо. Он очень помог нам, пока был на поле. Алехандро может сделать команду лучше», - цитирует Лопетеги Marca.

Напомним, что 32-летний аргентинец перешёл в «Севилью» из «Аталанты» в зимнее трансферное окно, сумма трансфера составила порядка пяти с половиной миллионов евро. Гомес заключил с испанским клубом контракт до 30 июня 2024 года.