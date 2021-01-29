«Барселона» сыграет с «Гранадой» в 1/4 финала Кубка Испании

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29 Января 2021, 16:19,
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Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка Испании.
«Гранада» - «Барселона»
«Бетис» - «Атлетик»
«Леванте» - «Вильярреал»
«Альмерия» - «Севилья
Отметим, что матчи пройдут со 2 по 4 февраля.
Напомним, что мадридский «Реал» уступил «Алькояно» (1:2) ещё в 1/16 финала турнира, а «Атлетико» и вовсе вылетел во втором раунде соревнований, проиграв «Корнелье» (0:1).
Действующим победителем Кубка Испании является «Валенсия».
Что касается чемпионата Испании, то после девятнадцати туров лидирует мадридский «Атлетико», при этом подопечные Симеоне имеют ещё один матч в запасе, отрыв от ближайшего преследователя составляет семь очков.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Барселона