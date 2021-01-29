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«Барселона» сыграет с «Гранадой» в 1/4 финала Кубка Испании

29 Января 2021, 16:19,

Global Look Press

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка Испании.

«Гранада» - «Барселона»

«Бетис» - «Атлетик»

«Леванте» - «Вильярреал»

«Альмерия» - «Севилья

Отметим, что матчи пройдут со 2 по 4 февраля.

Напомним, что мадридский «Реал» уступил «Алькояно» (1:2) ещё в 1/16 финала турнира, а «Атлетико» и вовсе вылетел во втором раунде соревнований, проиграв «Корнелье» (0:1).

Действующим победителем Кубка Испании является «Валенсия».

Что касается чемпионата Испании, то после девятнадцати туров лидирует мадридский «Атлетико», при этом подопечные Симеоне имеют ещё один матч в запасе, отрыв от ближайшего преследователя составляет семь очков.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона
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