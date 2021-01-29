«Барселона» сыграет с «Гранадой» в 1/4 финала Кубка Испании

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка Испании.

«Гранада» - «Барселона»

«Бетис» - «Атлетик»

«Леванте» - «Вильярреал»

«Альмерия» - «Севилья

Отметим, что матчи пройдут со 2 по 4 февраля.

Напомним, что мадридский «Реал» уступил «Алькояно» (1:2) ещё в 1/16 финала турнира, а «Атлетико» и вовсе вылетел во втором раунде соревнований, проиграв «Корнелье» (0:1).

Действующим победителем Кубка Испании является «Валенсия».

Что касается чемпионата Испании, то после девятнадцати туров лидирует мадридский «Атлетико», при этом подопечные Симеоне имеют ещё один матч в запасе, отрыв от ближайшего преследователя составляет семь очков.