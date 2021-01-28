Кубок Испании 2020-2021
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Финал Кубка Испании прошлого сезона перенесён на 3 апреля

28 Января 2021, 21:51,


Королевская испанская футбольная федерация объявила о том, что финальный матч за победу в Кубке Испании между «Атлетиком» из Бильбао и «Реал Сосьедадом», пройдёт 3 апреля.

Клубы ещё днём получили оповещение об этом, а в ближайшие часы им пришлют официальные уведомления.

Чиновники надеются, что матч удастся провести со зрителями - предполагается, что на игре может присутствовать около 10 000 тысяч зрителей. Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе. 

Матч должен был состояться 18 апреля 2020 года, но сначала был перенесён на 30 мая, а затем отменён из-за угрозы заболевания коронавирусом. 
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Атлетик Бильбао, Реал Сосьедад, Кубок Испании
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