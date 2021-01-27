«Севилья» за 18 минут разгромила «Валенсию», Черышева не выпустили на поле

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27 Января 2021, 22:53,
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Противостояние «Севильи» и «Валенсии» в 1/8 финала Кубка Испании довольно быстро лишилось интриги. Хозяева поля за 18 минут в первом тайме устроили сопернику разгром и доиграли матч - 3:0. Люк де Йонг здорово сыграл головой после навеса с угла поля, затем с близкой дистанции расстрелял ворота после скидки Сусо. И наконец Иван Ракитич наказал гостей за провал в обороне. Россиянин Денис Черышев попал в заявку, но на поле так и не появился.
Протокол игры
|(1:0) Де Йонг Люк 20'
|(2:0) Де Йонг Люк 33'
|(3:0) Ракитич Иван 38'
Буну Яссин • Навас Хесус 67' ( Рекик Карим ( 67') • Кунде Жюль • Серхи Гомес • Акунья Маркос 62' 68' ( Видаль Алеш ( 68' ) • 80'Ракитич Иван • Гудель Неманья • Хордан Хоан 63' ( Идрисси Уссама ( 63') • Сусо Хесус 63' ( Торрес Оливер ( 63') • Де Йонг Люк 85' ( Эн-Несири Юссеф ( 85') • Мунир Эль-Хаддади
Запасные: Окампос Лукас • Диас Хавьер • Васкес Франко • Фернандо Режес
Риверо Кристиан • Васс Даниэль • Габриэль Паулиста 53' ( Эскьердо Висенте ( 53') • Гильямон Уго • Лато Тони • Коба Куандреди 90' ( Муса Юнус ( 90') • Рачич Урош 53' ( Молина Гиллем ( 53') • Джейсон • Ли Кан Ин • Санчес Алехандро • Собрино Рубен
Запасные: Макси Гомес • Солер Карлос • Черышев Денис • Вальехо Ману • Гайя Хосе • Хауме Доменек
27 января.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Валенсия, Севилья