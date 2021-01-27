«Севилья» за 18 минут разгромила «Валенсию», Черышева не выпустили на поле

Противостояние «Севильи» и «Валенсии» в 1/8 финала Кубка Испании довольно быстро лишилось интриги. Хозяева поля за 18 минут в первом тайме устроили сопернику разгром и доиграли матч - 3:0. Люк де Йонг здорово сыграл головой после навеса с угла поля, затем с близкой дистанции расстрелял ворота после скидки Сусо. И наконец Иван Ракитич наказал гостей за провал в обороне. Россиянин Денис Черышев попал в заявку, но на поле так и не появился.