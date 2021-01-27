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«Севилья» за 18 минут разгромила «Валенсию», Черышева не выпустили на поле

27 Января 2021, 22:53,

Global Look Press

Противостояние «Севильи» и «Валенсии» в 1/8 финала Кубка Испании довольно быстро лишилось интриги. Хозяева поля за 18 минут в первом тайме устроили сопернику разгром и доиграли матч - 3:0. Люк де Йонг здорово сыграл головой после навеса с угла поля, затем с близкой дистанции расстрелял ворота после скидки Сусо. И наконец Иван Ракитич наказал гостей за провал в обороне. Россиянин Денис Черышев попал в заявку, но на поле так и не появился.

Протокол игры  
Севилья 3:0 Валенсия
(1:0) Де Йонг Люк 20'    
(2:0) Де Йонг Люк 33'    
(3:0) Ракитич Иван 38'    
Буну Яссин Навас Хесус   67' (Рекик Карим (   67') Кунде Жюль Серхи Гомес Акунья Маркос   62'   68' (Видаль Алеш (   68'   80') Ракитич Иван Гудель Неманья Хордан Хоан   63' (Идрисси Уссама (   63') Сусо Хесус   63' (Торрес Оливер (   63') Де Йонг Люк   85' (Эн-Несири Юссеф (   85') Мунир Эль-Хаддади
Запасные: Окампос Лукас Диас Хавьер Васкес Франко Фернандо Режес
Риверо Кристиан Васс Даниэль Габриэль Паулиста   53' (Эскьердо Висенте (   53') Гильямон Уго Лато Тони Коба Куандреди   90' (Муса Юнус (   90') Рачич Урош   53' (Молина Гиллем (   53') Джейсон Ли Кан Ин Санчес Алехандро Собрино Рубен
Запасные: Макси Гомес Солер Карлос Черышев Денис Вальехо Ману Гайя Хосе Хауме Доменек
27 января.

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Валенсия, Севилья
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