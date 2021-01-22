​Определён соперник «Барселоны» в 1/8 финала Кубка Испании

В Испании состоялась жеребьёвка 1/8 финала национального кубка. «Реал» и «Атлетико» успели сойти с турнирной дистанции на ранних стадиях, поэтому главным фаворитом турнира является «Барселона».

В 1/8 финала команда Рональда Кумана сыграет на выезде с «Райо Вальекано».

Клуб третьего дивизиона «Алькояно», который сенсационного выбил «Реал», теперь сыграет с «Атлетиком» из Бильбао, недавно выигравшим Суперкубок Испании.

Центральным на этой стадии, по крайней мере по вывеске, станет противостояние «Севильи» и «Валенсии».

Матчи пройдут уже на следующей неделе - 26, 27 и 28 января.