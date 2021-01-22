Кубок Испании 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»

22 Января 2021, 01:30,

Global Look Press

«Корнелья» наряду с «Алькояно» стала главным открытием Кубка короля. Скромная команда выбила из Кубка Испании «Атлетико» и попортила нервы «Барселоне». «Сине-гранатовые» запороли два пенальти, Миралем Пьянич бил в угол, а Усман Дембеле по центру - голкипер справился оба раза. Также он парировал опаснейшие удары Мартина Брайтвайта  и Пьянича с игры. Соперникам пришлось играть дополнительные 30 минут, в которых смешанный состав «Барселоны» все же победил. Усман Дембеле открыл счет ударом метров с 20, а Брайтвайт под свисток поставил точку - 2:0.

Протокол игры  
Корнелья 0:2 Барселона
    92' Дембеле Усман (0:1)
    120' Брайтвайт Мартин (0:2)
Хуан Рамон Эстельес Альберт   118' Дорка Альберт Преса Кевин Гусман Иван Морено Поль Гарсия Борха I Медина Агус Хила Элой Марсет Макс Онтиверос Хавьер
Запасные: Пла Александре Какерес Эрик Моурин Карутас Тимос Санмарти Ашалев Кармона Гонсало Вилаплана Марк Боррего Кристиан
Нето Мурара Араухо Рональд Ленгле Клеман Мингеса Оскар Пьянич Миралем Пуч Рикард Тринкан Франсишку Фирпо Жуниор Мориба Илайкс Гризманн Антуан Брайтвайт Мартин
Запасные: Дембеле Усман Бускетс Серхио Юмтити Самуэль Тер Штеген Марк-Андре Кольядо Алекс Фернандес Матеус Де ла Фуэнте Конрад Гонсалес Педро Тенас Арнау
21 января.

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Корнелья
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (4)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Alex1972
22 Января 2021, 01:43

Чуть лучше, чем вчера псреал...

1
Шарипов Тахир
22 Января 2021, 01:35

Очередной позорный мачт Барселоны. Видимо, в этом сезоне нас ждет полный провал! С моей точки зрения, сегодняшняя игра - это игра дилетантов, уровень которых равен уровню команды 3 испанской лиги. Если вспомнить первый тайм, то надо отметить бездарную игру почти всех, почти отсутствуют точные пасы, скорости - чуть выше скорости черепахи и, самое главное, никакой мысли в игре, никакого намека на класс! Это очень грустно, совсем плохо все!

1
779
22 Января 2021, 01:34

Игрой побеждать не можем - берём измором.
Даже команду третьего дивизиона. Ждём когда сдохнут и тогда немного шевелимся.
Но, если задуматься, удивляться нечему. Кто то видел на поле Брайтвата, Пьянича, Тринкао? А ведь они там были. По сути Барса играет где то восьмером вместо одиннадцати. И так каждый матч.
Вратарь Корнельи топчик ростом с Путча.)))
Не знаю. Но Барсу уже просто тоскливо смотреть.

0
Vova52
22 Января 2021, 01:33

Otlichnaia igra ....Bravo ... Kornel@a molodci ...

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
Снова пресная ничья лидеров АПЛ: «Манчестер Юнайтед» отправил «Ливерпуль» на третью строчку
Снова пресная ничья лидеров АПЛ: «Манчестер Юнайтед» отправил «Ливерпуль» на третью строчку


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола