«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»

«Корнелья» наряду с «Алькояно» стала главным открытием Кубка короля. Скромная команда выбила из Кубка Испании «Атлетико» и попортила нервы «Барселоне». «Сине-гранатовые» запороли два пенальти, Миралем Пьянич бил в угол, а Усман Дембеле по центру - голкипер справился оба раза. Также он парировал опаснейшие удары Мартина Брайтвайта и Пьянича с игры. Соперникам пришлось играть дополнительные 30 минут, в которых смешанный состав «Барселоны» все же победил. Усман Дембеле открыл счет ударом метров с 20, а Брайтвайт под свисток поставил точку - 2:0.