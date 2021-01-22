«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»

|
22 Января 2021, 01:30,
|
|
«Корнелья» наряду с «Алькояно» стала главным открытием Кубка короля. Скромная команда выбила из Кубка Испании «Атлетико» и попортила нервы «Барселоне». «Сине-гранатовые» запороли два пенальти, Миралем Пьянич бил в угол, а Усман Дембеле по центру - голкипер справился оба раза. Также он парировал опаснейшие удары Мартина Брайтвайта и Пьянича с игры. Соперникам пришлось играть дополнительные 30 минут, в которых смешанный состав «Барселоны» все же победил. Усман Дембеле открыл счет ударом метров с 20, а Брайтвайт под свисток поставил точку - 2:0.
Протокол игры
|92' Дембеле Усман (0:1)
|120' Брайтвайт Мартин (0:2)
Хуан Рамон • Эстельес Альберт • 118'Дорка Альберт • Преса Кевин • Гусман Иван • Морено Поль • Гарсия Борха I • Медина Агус • Хила Элой • Марсет Макс • Онтиверос Хавьер
Запасные: Пла Александре • Какерес • Эрик Моурин • Карутас Тимос • Санмарти Ашалев • Кармона Гонсало • Вилаплана Марк • Боррего Кристиан
Нето Мурара • Араухо Рональд • Ленгле Клеман • Мингеса Оскар • Пьянич Миралем • Пуч Рикард • Тринкан Франсишку • Фирпо Жуниор • Мориба Илайкс • Гризманн Антуан • Брайтвайт Мартин
Запасные: Дембеле Усман • Бускетс Серхио • Юмтити Самуэль • Тер Штеген Марк-Андре • Кольядо Алекс • Фернандес Матеус • Де ла Фуэнте Конрад • Гонсалес Педро • Тенас Арнау
21 января.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Барселона, Корнелья
Чуть лучше, чем вчера псреал...
Очередной позорный мачт Барселоны. Видимо, в этом сезоне нас ждет полный провал! С моей точки зрения, сегодняшняя игра - это игра дилетантов, уровень которых равен уровню команды 3 испанской лиги. Если вспомнить первый тайм, то надо отметить бездарную игру почти всех, почти отсутствуют точные пасы, скорости - чуть выше скорости черепахи и, самое главное, никакой мысли в игре, никакого намека на класс! Это очень грустно, совсем плохо все!
Игрой побеждать не можем - берём измором.
Даже команду третьего дивизиона. Ждём когда сдохнут и тогда немного шевелимся.
Но, если задуматься, удивляться нечему. Кто то видел на поле Брайтвата, Пьянича, Тринкао? А ведь они там были. По сути Барса играет где то восьмером вместо одиннадцати. И так каждый матч.
Вратарь Корнельи топчик ростом с Путча.)))
Не знаю. Но Барсу уже просто тоскливо смотреть.
Otlichnaia igra ....Bravo ... Kornel@a molodci ...