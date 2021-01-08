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Стало известно, с кем сыграют «Барселона» и «Реал» в 1/16 финала Кубка Испании

08 Января 2021, 15:35,

Global Look Press

Состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка Испании.

Соперником каталонской «Барселоны» станет «Корнелья», а мадридский «Реал» встретится с «Алькояной». Свои матчи испанский гранды проведут на выезде. «Валенсия» Черышева встретится с «Алькорконом», «Севилья» сыграет с «Леганесом», «Атлетику» будет противостоять «Ибица», а «Реал Сосьедад» сразится с «Кордобой».

Матчи данной стадии турнира запланированы на 16, 17, 20 и 21 января.

Напомним, что лидер чемпионата Испании мадридский «Атлетико» выбыл из Кубка Испании, проиграв в 1/32 финала клубу из третьего дивизиона «Корнелье» (0:1).
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Барселона
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