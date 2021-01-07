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«Валенсия» без Черышева легко прошла в 1/16 финала Кубка Испании

07 Января 2021, 22:58,

Global Look Press

«Валенсия» без проблем преодолела стадию 1/32 финала Кубка короля Испании. Левантийцы играли на выезде против скромного «Еклано» и устроили сопернику разгром (4:1). У представителя Ла Лиги забивали Ли Кан Ин, Урош Рачич, Рубен Собрино и Тьерри Корреа. Российский полузащитник Денис Черышев не был включен в заявку.

Протокол игры  
Еклано 1:4 Валенсия
    7' Ли Кан Ин (0:1)
    9' Рачич Урош (0:2)
    34' Собрино Рубен (0:3)
(1:3) Alberto Oca 46'    
    53' Корреа Тьерри (1:4)
Кассаро Иан Кастильо Мануэль Чино Гарсия Педро IV Пласерес Айосе Ока Альберто Вакеро Алехандро II Тонетто Макс Алонсо Гастон Абубакар Карим Пералес Кристиан II
Запасные: Торре Икер Феноль Виктор Мартинес Франсиско II Баньон Серхио Ромеро Луис II Мартинес Давид II Фелипе Карлос Кастильо Луис II Саура Хавьер
Риверо Кристиан Корреа Тьерри Лато Тони Мангала Эльяким Сибилье Кевин Гуэдеш Гонсалу Рачич Урош Коба Куандреди Собрино Рубен Ли Кан Ин Вальехо Ману
Запасные: Макси Гомес Солер Карлос Джейсон Дьякаби Муктар Гайя Хосе Хауме Доменек Санчес Алехандро Муса Юнус Эскьердо Висенте
07 января.

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Валенсия, Денис Черышев
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