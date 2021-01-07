«Валенсия» без Черышева легко прошла в 1/16 финала Кубка Испании

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07 Января 2021, 22:58,
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«Валенсия» без проблем преодолела стадию 1/32 финала Кубка короля Испании. Левантийцы играли на выезде против скромного «Еклано» и устроили сопернику разгром (4:1). У представителя Ла Лиги забивали Ли Кан Ин, Урош Рачич, Рубен Собрино и Тьерри Корреа. Российский полузащитник Денис Черышев не был включен в заявку.
Протокол игры
|7' Ли Кан Ин (0:1)
|9' Рачич Урош (0:2)
|34' Собрино Рубен (0:3)
|(1:3) Alberto Oca 46'
|53' Корреа Тьерри (1:4)
Кассаро Иан • Кастильо Мануэль • Чино • Гарсия Педро IV • Пласерес Айосе • Ока Альберто • Вакеро Алехандро II • Тонетто Макс • Алонсо Гастон • Абубакар Карим • Пералес Кристиан II
Запасные: Торре Икер • Феноль Виктор • Мартинес Франсиско II • Баньон Серхио • Ромеро Луис II • Мартинес Давид II • Фелипе Карлос • Кастильо Луис II • Саура Хавьер
Риверо Кристиан • Корреа Тьерри • Лато Тони • Мангала Эльяким • Сибилье Кевин • Гуэдеш Гонсалу • Рачич Урош • Коба Куандреди • Собрино Рубен • Ли Кан Ин • Вальехо Ману
Запасные: Макси Гомес • Солер Карлос • Джейсон • Дьякаби Муктар • Гайя Хосе • Хауме Доменек • Санчес Алехандро • Муса Юнус • Эскьердо Висенте
07 января.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Валенсия, Денис Черышев