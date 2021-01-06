«Атлетико» вылетел из Кубка Испании

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06 Января 2021, 21:54,
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Мадридский «Атлетико» выбыл из розыгрыша Кубка короля уже на стадии 1/32 финала. «Матрасники» гостили у «Корнельи» и уступили со счетом 0:1. Единственный гол был забит на седьмой минуте, а заключительную треть встречи фаворит проводил в меньшинстве после удаления Рикарда Санчеса.
В других матчах этой стадии «Бетис» и «Гранада» добились побед.
Протокол игры
|Корнелья
|1:0
|Атлетико М
|(1:0) Adrian Jimenez III 7'
Ramon Juan • Albert Estelles • Rulo • Adrian Jimenez • Лопес Борха I • Dorca • Max Marcet • Фернандес Пабло • Медина Агус • Хила Элой • Гарсия Карлос II
Запасные: Санчес Давид • Carlos Fernandez I • Онтиверос Хавьер • Alex Pla • Pol Moreno • Ivan Guzman
Сан Роман Мигель • Хименес Хосе • Лоди Ренан • Фелипе Аугусто IV • Санчес Рикард • 63'Кондогбия Жоффрей • Торрейра Лукас • Ньигес Сауль • Витоло Виктор • Фелиш Жоау • Корреа Анхель
Запасные: Санчес Мануэль • Савич Стефан • Грбич Иво • Врсалько Шиме • Санабрия Хуан • Шапоньич Иван • Камелло Серхио • Сориано Марио
06 января.
Протокол игры
|Мутильвера
|1:3
|Бетис
|(1:0) Javier Brinol 5'
|35' Миранда Хуан (1:1)
|37' Эмерсон Жуниор (1:2)
|61' Хуанми Мигель (1:3)
06 января.
Протокол игры
|(1:0) Marc Rovirola II 3'
|19' Видаль Молина (1:1)
|116' Мачис Дарвин (1:2)
06 января.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Атлетико Мадрид, Бетис, Гранада
ай.. ха-ха-ха.. у симоны свой альпопкорн появился.. )))