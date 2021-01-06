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«Атлетико» вылетел из Кубка Испании

06 Января 2021, 21:54,


Мадридский «Атлетико» выбыл из розыгрыша Кубка короля уже на стадии 1/32 финала. «Матрасники» гостили у «Корнельи» и уступили со счетом 0:1. Единственный гол был забит на седьмой минуте, а заключительную треть встречи фаворит проводил в меньшинстве после удаления Рикарда Санчеса.

В других матчах этой стадии «Бетис» и «Гранада» добились побед.

Протокол игры  
Корнелья 1:0 Атлетико М
(1:0) Adrian Jimenez III 7'    
Ramon Juan Albert Estelles Rulo Adrian Jimenez Лопес Борха I Dorca Max Marcet Фернандес Пабло Медина Агус Хила Элой Гарсия Карлос II
Запасные: Санчес Давид Carlos Fernandez I Онтиверос Хавьер Alex Pla Pol Moreno Ivan Guzman
Сан Роман Мигель Хименес Хосе Лоди Ренан Фелипе Аугусто IV Санчес Рикард   63' Кондогбия Жоффрей Торрейра Лукас Ньигес Сауль Витоло Виктор Фелиш Жоау Корреа Анхель
Запасные: Санчес Мануэль Савич Стефан Грбич Иво Врсалько Шиме Санабрия Хуан Шапоньич Иван Камелло Серхио Сориано Марио
06 января.
Протокол игры  
Мутильвера 1:3 Бетис
(1:0) Javier Brinol 5'    
    35' Миранда Хуан (1:1)
    37' Эмерсон Жуниор (1:2)
    61' Хуанми Мигель (1:3)
06 января.
Протокол игры  
Леонеса 1:2 Гранада
(1:0) Marc Rovirola II 3'    
    19' Видаль Молина (1:1)
    116' Мачис Дарвин (1:2)
06 января.

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Атлетико Мадрид, Бетис, Гранада
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Комментарии (1)
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0
ингерман
06 Января 2021, 22:14

ай.. ха-ха-ха.. у симоны свой альпопкорн появился.. )))

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