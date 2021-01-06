«Атлетико» вылетел из Кубка Испании

Мадридский «Атлетико» выбыл из розыгрыша Кубка короля уже на стадии 1/32 финала. «Матрасники» гостили у «Корнельи» и уступили со счетом 0:1. Единственный гол был забит на седьмой минуте, а заключительную треть встречи фаворит проводил в меньшинстве после удаления Рикарда Санчеса.

В других матчах этой стадии «Бетис» и «Гранада» добились побед.