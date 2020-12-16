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​После замены капитана Черышева «Валенсия» выдала яркий камбэк в Кубке Испании

16 Декабря 2020, 23:46,

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В первом раунде Кубка Испании «Валенсия» играла на выезде с «Террассой» из четвёртого дивизиона. Денис Черышев вывел «летучих мышей» на поле с повязкой капитана, но был заменён за двадцать минут до конца второго тайма при счёте 2:0 в пользу соперника.

После ухода Черышева с поля «Валенсия» сотворила яркий камбэк – на 84-й минуте разрыв в счёте сократил Карлос Солер, а на 90+1-й минуте игру в экстра-тайм перевёл Юнус Муса.

Получив серьёзный заряд положительных эмоций, в дополнительное время «Валенсия» забила ещё дважды – дубль оформил Гонсалу Гуэдеш. Итоговый счёт – 2:4, команда Черышева прошла во второй раунд.

Протокол игры  
Террасса 2:4 Валенсия
(1:0) 9'    
(2:0) Алекс Фернандес 50'    
    84' Солер Карлос (2:1)
    90' Муса Юнус (2:2)
    104' Гуэдеш Гонсалу (2:3)
    108' Гуэдеш Гонсалу (2:4)

 
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Валенсия, Денис Черышев, Террасса
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Комментарии (1)
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0
pol-black
17 Декабря 2020, 00:52

без Черышева на поле лучше играть?

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