​После замены капитана Черышева «Валенсия» выдала яркий камбэк в Кубке Испании

В первом раунде Кубка Испании «Валенсия» играла на выезде с «Террассой» из четвёртого дивизиона. Денис Черышев вывел «летучих мышей» на поле с повязкой капитана, но был заменён за двадцать минут до конца второго тайма при счёте 2:0 в пользу соперника.

После ухода Черышева с поля «Валенсия» сотворила яркий камбэк – на 84-й минуте разрыв в счёте сократил Карлос Солер, а на 90+1-й минуте игру в экстра-тайм перевёл Юнус Муса.

Получив серьёзный заряд положительных эмоций, в дополнительное время «Валенсия» забила ещё дважды – дубль оформил Гонсалу Гуэдеш. Итоговый счёт – 2:4, команда Черышева прошла во второй раунд.