​После замены капитана Черышева «Валенсия» выдала яркий камбэк в Кубке Испании

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16 Декабря 2020, 23:46,
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В первом раунде Кубка Испании «Валенсия» играла на выезде с «Террассой» из четвёртого дивизиона. Денис Черышев вывел «летучих мышей» на поле с повязкой капитана, но был заменён за двадцать минут до конца второго тайма при счёте 2:0 в пользу соперника.
После ухода Черышева с поля «Валенсия» сотворила яркий камбэк – на 84-й минуте разрыв в счёте сократил Карлос Солер, а на 90+1-й минуте игру в экстра-тайм перевёл Юнус Муса.
Получив серьёзный заряд положительных эмоций, в дополнительное время «Валенсия» забила ещё дважды – дубль оформил Гонсалу Гуэдеш. Итоговый счёт – 2:4, команда Черышева прошла во второй раунд.
Протокол игры
|(1:0) 9'
|(2:0) Алекс Фернандес 50'
|84' Солер Карлос (2:1)
|90' Муса Юнус (2:2)
|104' Гуэдеш Гонсалу (2:3)
|108' Гуэдеш Гонсалу (2:4)
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Валенсия, Денис Черышев, Террасса
без Черышева на поле лучше играть?