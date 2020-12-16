Черышев вывел «Валенсию» на поле с капитанской повязкой

В среду вечером «Валенсия» проводит матч первого раунда Кубка Испании против клуба «Террасса», представляющего четвёртый по рангу дивизион. Российский полузащитник Денис Черышев не просто вышел на поле с первых минут, а вывел команду с капитанской повязкой, о чём сообщает пресс-служба «летучих мышей» в Twitter.

Ранее в этом сезоне Денис Черышев принял участие лишь в шести матчах чемпионата Испании. В них россиянин отметился одной результативной передачей на партнёра.

Добавим, что Денис Черышев всю свою карьеру проводит в Испании. В эту страну он переехал ещё в детстве, когда его отец перешёл в хихонский «Спортинг».