Черышев вывел «Валенсию» на поле с капитанской повязкой

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16 Декабря 2020, 21:22,
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В среду вечером «Валенсия» проводит матч первого раунда Кубка Испании против клуба «Террасса», представляющего четвёртый по рангу дивизион. Российский полузащитник Денис Черышев не просто вышел на поле с первых минут, а вывел команду с капитанской повязкой, о чём сообщает пресс-служба «летучих мышей» в Twitter.
Ранее в этом сезоне Денис Черышев принял участие лишь в шести матчах чемпионата Испании. В них россиянин отметился одной результативной передачей на партнёра.
Добавим, что Денис Черышев всю свою карьеру проводит в Испании. В эту страну он переехал ещё в детстве, когда его отец перешёл в хихонский «Спортинг».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Валенсия, Денис Черышев