Каннаваро может возглавить известный испанский клуб

Итальянский тренер Фабио Каннаваро ведёт переговоры с новым клубом.

В приглашении знаменитого экс-защитника заинтересован «Депортиво», выступающий во второй по силе испанской лиге. Согласно сведениям The Athletic, стороны уже обсуждают условия возможного сотрудничества. Руководство «бело-голубых» готово предложить чемпиону мира контракт, рассчитанный до 2026 или 2027 года.

Прежнее место работы Фабио Каннаваро – «Удинезе». 51-летний специалист обезопасил фриулийцев от вылета из Серии А в прошлой кампании, занимая должность с апреля по май.

В Испании Каннаваро особенно известен по выступлениям за мадридский «Реал» в период с 2006 по 2009 год.