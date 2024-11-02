Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Испания. Сегунда

Каннаваро может возглавить известный испанский клуб

02 Ноября 2024 • 00:44 Комментировать
Картахена
...
Депортиво
Через 16 ч. 4 мин.

Итальянский тренер Фабио Каннаваро ведёт переговоры с новым клубом.

В приглашении знаменитого экс-защитника заинтересован «Депортиво», выступающий во второй по силе испанской лиге. Согласно сведениям The Athletic, стороны уже обсуждают условия возможного сотрудничества. Руководство «бело-голубых» готово предложить чемпиону мира контракт, рассчитанный до 2026 или 2027 года.

Прежнее место работы Фабио Каннаваро – «Удинезе». 51-летний специалист обезопасил фриулийцев от вылета из Серии А в прошлой кампании, занимая должность с апреля по май.

В Испании Каннаваро особенно известен по выступлениям за мадридский «Реал» в период с 2006 по 2009 год.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Депортиво Фабио Каннаваро

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
КАРТАХЕНА ДЕПОРТИВО
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Родри назвал футболиста «Реала», который первым поздравил его с «Золотым мячом» ​Греческий журналист о Чалове: «Людям из России пора замолчать, если они не знаю ситуацию» УЕФА ответил на претензии «Реала» по «Золотому мячу» Невилл: «Тен Хаг сделал два худших трансфера в истории «Манчестер Юнайтед» «Спартак» может потратить 30 млн евро на полузащитника сборной России Кордоба уйдёт в «Спартак» — «Краснодар» ищет замену форварду Объясняем, почему «Золотой мяч» выиграл Родри, а не Винисиус «Реал» может остаться без Винисиуса из-за Мбаппе Клопп – о Серхио Рамосе: Я выгонял таких игроков из своих команд «Реал» выбрал идеальную замену Анчелотти
Дубль Левандовски, добавки от Ямаля и Рафиньи: «Барселона» искромсала «Реал» в выездном «эль класико» Родри – обладатель «Золотого мяча» «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест Объясняем, почему «Золотой мяч» выиграл Родри, а не Винисиус «Зенит» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри «Золотой мяч» больше не существует для «Реала» Назван удивительный фаворит на «Золотой мяч» - 2025 – это не Винисиус, не Мбаппе и даже не Ямаль
Спортивные новости
Гол и два ассиста Овечкина принесли «Вашингтону» домашнюю победу над «Монреалем» Лебзяк – об обвинении Поветкина: «Зачем сильному человеку принимать допинг какой-то?» Журова связала обвинения Поветкина с деятельностью после завершения карьеры Григорий Дрозд – об отстранении Поветкина: «Ложь, провокация и неправда» Кравцов – об отстранении Поветкина: «Иногда решения ITA можно диагностировать, как шизофрения» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
02.11.24 в 16:00
Эйбар Эйбар
Эльче Эльче
2.34 3.05 3.05
Видео
02.11.24 в 18:15
Спортинг Хихон Спортинг Хихон
Кадис Кадис
2.12 3.10 3.50
Видео
02.11.24 в 18:15
Картахена Картахена
Депортиво Депортиво
3.45 3.20 2.08
Видео
02.11.24 в 20:30
Расинг Расинг
Альбасете Альбасете
1.79 3.75 3.95
Видео
02.11.24 в 20:30
Сарагоса Сарагоса
Гранада Гранада
0.00 0.00 0.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Ноября
00:44 · Испания. Сегунда
Каннаваро может возглавить известный испанский клуб
25 Октября
12:04 · Испания. Сегунда
Экс-форвард «Реала» Диас может перейти в клуб Сегунды
08 Октября
20:51 · Испания. Ла Лига
«Барселона» летом пыталась подписать защитника слухи
30 Сентября
18:33 · Испания. Сегунда
Абаскаль: «То, что произошло со мной, я считаю довольно странным» 1
29 Сентября
08:25 · Испания. Сегунда
Абаскаль обратился к «Гранаде» после увольнения
21 Сентября
19:00 · Россия. Премьер-лига
Выгнали с позором из «Спартака», теперь из «Гранады»: в чём проблема Абаскаля
17:36 · Испания. Сегунда
Гранат — об увольнении Абаскаля: «В зарубежных чемпионатах времени не дают»
14:17 · Испания. Сегунда
Смородская: «Такие «специалисты», как Абаскаль, никому не нужны»
14:08 · Испания. Сегунда
Кечинов высказался об увольнении Абаскаля в Испании
13:43 · Россия. Премьер-лига
Мостовой – про Абаскаля: «Как можно было в «Спартак» брать человека с автобусной остановки?!» 1
12:49 · Россия. Премьер-лига
Камоцци отреагировал на отставку Абаскаля
11:21 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Абаскаль — слабый специалист, это сразу было видно»
11:08 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Абаскаль обязательно получит ещё один шанс»
07:18 · Испания. Сегунда
Испанский клуб уволил экс-тренера «Спартака» Абаскаля 1 официально
12 Сентября
10:44 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» в шаге от подписания защитника из Испании
11 Сентября
14:08 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда «Локомотив» объявит о трансфере Монтеса
13:51 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» закрывает трансфер мексиканца – известны все условия
08 Сентября
12:29 · Россия. Премьер-лига
Агент анонсировал трансфер Монтеса в «Локомотив»
05 Сентября
15:57 · Испания. Сегунда
Мостовой: «Не советую следить за карьерой Абаскаля»
02 Сентября
17:40 · Испания. Сегунда
Смородская считает Абаскаля жуликом
31 Августа
14:28 · Испания. Сегунда
Мостовой прокомментировал антирекорд Абаскаля в Испании
11:53 · Испания. Сегунда
Экс-тренер «Спартака» Абаскаль установил антирекорд в Испании
30 Августа
18:02 · Испания. Ла Лига
«Реал» объявил об уходе игрока официально
22 Августа
06:17 · Испания. Ла Лига
«Барселона» претендует на олимпийского чемпиона
16 Августа
23:39 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Беспредел был, когда Абаскаля в «Спартак» по объявлению взяли»
Все новости