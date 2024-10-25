Экс-форвард «Реала» Диас может перейти в клуб Сегунды

Бывший форвард мадридского «Реала» Мариано Диас, который в настоящий момент находится без команды, может продолжить карьеру во втором дивизионе Испании. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Согласно данным источника, 31-летний нападающий попал в сферу интересов «Тенерифе». Команда сейчас занимает последнее место в турнирной таблице Сегунды. В клубе рассчитывают, что трансфер Диаса поможет клубу улучшить турнирное положение.

В прошлом сезоне Мариано защищал цвета «Севильи». Нападающий принял участие в девяти поединках испанской Ла Лиги, в которых не отметился результативными действиями.