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Испания. Сегунда

Экс-форвард «Реала» Диас может перейти в клуб Сегунды

25 Октября 2024 • 12:04 Комментировать

Бывший форвард мадридского «Реала» Мариано Диас, который в настоящий момент находится без команды, может продолжить карьеру во втором дивизионе Испании. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Согласно данным источника, 31-летний нападающий попал в сферу интересов «Тенерифе». Команда сейчас занимает последнее место в турнирной таблице Сегунды. В клубе рассчитывают, что трансфер Диаса поможет клубу улучшить турнирное положение.

В прошлом сезоне Мариано защищал цвета «Севильи». Нападающий принял участие в девяти поединках испанской Ла Лиги, в которых не отметился результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Тенерифе Мариано Диас
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