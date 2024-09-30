Абаскаль: «То, что произошло со мной, я считаю довольно странным»

Экс-наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал своё увольнение с поста главного тренера «Гранады».

Напомним, у руля испанского клуба 35-летний специалист провел всего шесть матчей.

— Трансферный рынок закрылся после третьего тура. Потом мы провели всего три игры. Вы не можете оценить работу специалиста за три игры. То, что произошло со мной, я считаю довольно странным, – приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

Стоит сказать, что руководство «Гранады» поставило перед Абаскалем задачу по выходу в Ла Лигу за один сезон, однако в первых шести турах команда набрала всего шесть зачетных баллов.