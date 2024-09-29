Абаскаль обратился к «Гранаде» после увольнения

Испанский специалист Гильермо Абаскаль обратился к своему бывшему клубу – «Гранаде». Об отставке тренера было объявлено на прошлой неделе.

«Мы живем футболом с тяжелыми ситуациями и неожиданными решениями. Большое спасибо всем футболистам «Гранады» и сотрудникам за поддержку. Хочу пожелать вам всего самого лучшего», - оставил сообщение Абаскаль на своей странице в социальных сетях.

Напомним, что об увольнении Гильермо было объявлено 21 сентября. Он был уволен из-за плохих результатов команды на старте сезона в Сегунде. В России испанец известен по работе в столичном «Спартака».