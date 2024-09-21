Гранат — об увольнении Абаскаля: «В зарубежных чемпионатах времени не дают»

Бывший футболист «Спартака» Владимир Гранат прокомментировал увольнение Гильермо Абаскаля с поста главного тренера испанской «Гранады».

«В «Спартаке» Гильермо Абаскаль начал неплохо, и все говорили, что он молодой супертренер, поэтому давали время. Но как мы видим, в зарубежных чемпионатах времени не дают», — приводит слова Граната «Чемпионат».

Стоит сказать, что 35-летний Абаскаль продержался в «Гранаде» всего шесть матчей, в которых одержал только одну победу.

Напомним, в московском «Спартаке» Абаскаль работал с июня 2022 по апрель 2024 года. Вместе с ним команда выиграла бронзовые медали РПЛ.