Смородская: «Такие «специалисты», как Абаскаль, никому не нужны»

Ольга Смородская, которая в своё время занимала должность президента в «Локомотиве», высказалась по поводу увольнения Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Гранады». По словам Смородской, ранняя отставка Абаскаля в Испании её не удивляет.

«Ничего удивительного в этом нет – я говорила, что такие «специалисты» никому не нужны. Вот и Абаскаль никому не сдался. «Гранада» правильно поступила, не дала Абаскалю время разрушить команду полностью», - цитирует Смородскую «РБ Спорт».

По мнению Смородской, теперь, после двух подряд увольнений за полгода, Абаскаль вообще нигде не будет работать тренером.

Напомним, что из «Спартака» Гильермо Абаскаля уволили в апреле по причине плохих результатов команды.