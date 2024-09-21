Кечинов высказался об увольнении Абаскаля в Испании

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался об отставке Гильермо Абаскаля. Экс-тренера «красно-белых» уволили из «Гранады» уже после пяти матчей на тренерском мостике команды.

«Я спокойно к этому отношусь, потому что такова тренерская доля. Как ты начинаешь работать, над тобой сразу начинает висеть этот дамоклов меч увольнения. У всех работа проходит по-разному: кто-то более удачливый, а кто-то – менее», - цитирует Кечинова «Спорт-Экспресс».

Кечинов назвал Абаскаля молодым специалистом, у которого ещё всё впереди. По словам экс-спартаковца, в настоящий момент бывший тренер «Спартака» лишь набирается опыта.

Напомним, что из «Спартака» Гильермо Абаскаль ушёл в апреле. Испанца уволили из-за плохих результатов команды.